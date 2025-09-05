Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickeln

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,11 Prozent höher bei 110.785,50 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 110.659,99 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 71,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -0,54 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 111,52 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 112,13 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,41 Prozent auf 4.289,18 US-Dollar, nach 4.306,95 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,37 Prozent auf 592,44 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 606,83 US-Dollar wert.

Daneben fällt Ripple um -0,22 Prozent auf 2,811 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,817 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs -1,10 Prozent schwächer bei 23,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,93 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs -0,51 Prozent schwächer bei 267,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 269,05 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,30 Prozent auf 6,488 US-Dollar, nach 6,507 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1841 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1830 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,8256 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3599 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,3596 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0055 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.