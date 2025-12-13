DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin77.024 +0,2%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 50 im Überblick
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Mittag

13.12.25 12:43 Uhr
Bitcoin & Co. aktuell: Wie sich Kryptowährungen am Mittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
71.959,7606 CHF 73,4514 CHF 0,10%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
77.023,5728 EUR 115,3591 EUR 0,15%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
67.605,8801 GBP 68,9738 GBP 0,10%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.080.658,9602 JPY 13.221,0624 JPY 0,09%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
90.402,6178 USD 85,4686 USD 0,09%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.480,8626 CHF 24,8204 CHF 1,01%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.655,4410 EUR 27,8223 EUR 1,06%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.330,7595 GBP 23,3175 GBP 1,01%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
485.440,4691 JPY 4.817,3746 JPY 1,00%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.116,6929 USD 30,9492 USD 1,00%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
105,9687 CHF 0,5197 CHF 0,49%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
113,4257 EUR 0,6101 EUR 0,54%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
99,5571 GBP 0,4882 GBP 0,49%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
20.735,3222 JPY 99,9949 JPY 0,48%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
133,1278 USD 0,6429 USD 0,49%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,6245 CHF 0,0247 CHF 1,54%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,7389 EUR 0,0272 EUR 1,59%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,5263 GBP 0,0232 GBP 1,54%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
317,8813 JPY 4,7983 JPY 1,53%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,0409 USD 0,0308 USD 1,53%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
711,2736 CHF 9,0920 CHF 1,29%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
761,3260 EUR 10,0907 EUR 1,34%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
668,2384 GBP 8,5416 GBP 1,29%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
139.177,8007 JPY 1.767,8213 JPY 1,29%
Charts|News

Am Mittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,19 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 90.488,86 US-Dollar wert, nach 90.317,15 US-Dollar am Vortag.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,2 Prozent auf 11,86 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 28,7 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,29 Prozent auf 81,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 81,95 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Ethereum am Samstagmittag hinzu. Um 1,29 Prozent auf 3.125,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 3.085,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,66 Prozent auf 577,06 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 580,92 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,010 US-Dollar) geht es um 1,30 Prozent auf 2,036 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:25 steigt der Monero-Kurs um 1,63 Prozent auf 412,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 405,80 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Samstagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,4134 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4092 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2387 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2385 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2727 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2738 US-Dollar.

Währenddessen wird Binancecoin bei 892,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (882,21 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1391 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1370 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Solana-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Solana um 1,02 Prozent auf 133,84 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 132,48 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Avalanche-Kurs bei 13,41 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,12 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,24 Prozent.

Währenddessen wird Chainlink bei 13,87 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,56 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,66 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Sui-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,22 Prozent auf 1,612 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,561 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com