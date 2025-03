Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagmittag entwickeln

09.03.25 12:43 Uhr

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um -1,53 Prozent auf 84.826,92 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 86.143,05 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -3,53 Prozent schwächer bei 372,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 385,62 US-Dollar. Währenddessen wird Ethereum bei 2.142,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.199,53 US-Dollar). Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -2,96 Prozent auf 99,28 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 102,30 US-Dollar. Zudem gibt Ripple nach. Um -2,94 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 12:25 auf 2,256 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 2,324 US-Dollar wert war. Zeitgleich verringert sich der Cardano-Kurs um -2,99 Prozent auf 0,7804 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8044 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Monero-Kurs um -0,42 Prozent auf 219,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 220,51 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit muss IOTA Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der IOTA-Kurs um -5,43 Prozent auf 0,1858 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,1964 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0050 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Daneben fällt Stellar um -2,13 Prozent auf 0,2700 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,2758 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0199 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0205 US-Dollar. Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -4,01 Prozent auf 23,11 US-Dollar. Gestern war Dash noch 24,07 US-Dollar wert. Währenddessen wird NEO bei 8,424 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,740 US-Dollar). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

