Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln

20.04.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 84.736,71 US-Dollar und damit -0,45 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 85.119,01 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Bitcoin Cash um -0,17 Prozent auf 334,90 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 335,47 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:41 steht ein Minus von -1,31 Prozent auf 1.593,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.614,66 US-Dollar. Mit dem Litecoin-Kurs geht es indes nach oben. Litecoin gewinnt 0,33 Prozent auf 76,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 76,15 US-Dollar an der Tafel standen. Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -1,01 Prozent auf 2,066 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,087 US-Dollar wert. Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -0,73 Prozent auf 0,6235 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,6281 US-Dollar wert. Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 215,48 US-Dollar am Vortag auf 215,88 US-Dollar nach oben (0,18 Prozent). Daneben präsentiert sich IOTA mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der IOTA-Kurs -1,02 Prozent schwächer bei 0,1646 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1663 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0045 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0045 US-Dollar. Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2444 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2464 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,84 Prozent. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0171 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0169 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,29 Prozent auf 21,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 21,11 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEO kaum. Am Sonntagvormittag lag der NEO-Kurs bei 5,618 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 5,616 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

