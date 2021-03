Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse heute entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 59.900,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 61.254,60 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 568,71 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 595,18 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 1.867,37 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 1.922,07 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 217,78 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 226,55 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,4450 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,4580 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs verringerte sich auf 1,073 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 1,105 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 233,93 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 234,76 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 1,342 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 1,379 Dollar.

Der Verge-Kurs stagniert am Sonntag. So notierte der Verge-Kurs bei 0,0263 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0253 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Stellar-Kurs musste heute auf 0,3925 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,4085 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs wird bei 0,3528 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3620 Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 236,39 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 236,91 US-Dollar wert gewesen.

Der NEO hat verringerte sich. Am Mittag verringerte sich der NEO-Kurs auf 40,33 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 41,70 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net