Bitcoin-Experte überzeugt: Der Boden ist erreicht

Wenn morgen kein Wunder mehr passiert, schließt der August am Kryptomarkt mit einer Korrektur. Das ist auch keine große Überraschung, da der Kurs der digitalen Leitwährung zuerst 4 Monate in Folge gestiegen ist und der August auch historisch gesehen ein schwacher Monat ist. Während einige vermuten, dass es im September ebenfalls nochmal bergab geht, sehen Experten das anders. Vor allem Willy Woo, der sich in der Krypto-Community durch seine präzisen On-Chain-Analysen einen Namen gemacht hat.

Ist die Korrektur vorbei?

Wer im April in Bitcoin investiert hat, konnte seitdem hohe Renditen erzielen. Von April bis Juli ist der Bitcoin-Kurs in jedem Monat gestiegen. Auch im August wurde mit 124.000 Dollar sogar nochmal ein neues Allzeithoch erreicht. Dennoch notiert der Bitcoin-Kurs mit 108.000 Dollar heute um 6 % tiefer als Anfang des Monats. Viele Analysten und Anleger sprechen bereits davon, dass der Bitcoin-Kurs noch im September auf 90.000 Dollar fallen wird. Der Blockchain-Experte Willy Woo sieht das anders.

After weeks of declining inflows the BTC network made its first daily print of increasing flows which is the first sign that BTC's structure is bottoming. pic.twitter.com/UZZ2aGgNpc — Willy Woo (@woonomic) August 30, 2025

Der Analyst zeigt auf, dass im Bitcoin-Netzwerk das erste Mal seit Wochen die Kapitalzuflüsse wieder steigen. Das deutet darauf hin, dass der Boden erreicht sein könnte. Investoren nutzen den aktuellen niedrigeren Kurs wieder als Gelegenheit, günstig einzusteigen. Hält diese Entwicklung an, dürfte Bitcoin schnell wieder auf über 110.000 Dollar steigen. Während der Korrektur sind einige Altcoins dennoch explodiert und nach Cronos ($CRO) oder Pyth Network ($PYTH) könnte nun vor allem Bitcoin Hyper durch die Decke gehen.

Bitcoin Hyper steuert auf 13 Millionen Dollar zu

Der Bitcoin-Kurs gibt die Richtung für den breiten Kryptomarkt vor. Nur eine Handvoll Coins hat es geschafft, sich den Bären in den letzten Wochen zu widersetzen. Einer davon ist Bitcoin Hyper ($HYPER), der seit Wochen durch die Decke geht.

Anleger haben hier noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da $HYPER derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt explodiert die Nachfrage. Fast 13 Millionen Dollar haben Anleger investiert, noch vor dem Börsenlisting. Das liegt vor allem am starken Anwendungsfall, den Bitcoin Hyper mitbringt.

Mit Bitcoin Hyper sollen die Vorteile von Solana auch für Bitcoin-Investoren zugänglich werden. Möglich wird das durch eine neue Layer-2-Lösung, auf der Anleger ihre Coins bald staken, verleihen oder für andere DeFi-Anwendungen nutzen können sollen. Das würde bedeuten, dass sich auch auf Bitcoin bald Zinsen verdienen lassen, wie es bei neueren Coins wie $SOL oder $ETH schon lange der Fall ist.

Analysten gehen daher davon aus, dass $HYPER einer der wichtigsten Altcoins in diesem Jahr sein könnte. Frühe Investoren könnten hier Renditen von tausenden Prozent erzielen, wenn der Kurs nach dem Börsenlisting wie erwartet durch die Decke gehen sollte.

