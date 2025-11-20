Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
20.11.25 03:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
561,9173 CHF 22,6144 CHF 4,19%
604,6312 EUR 24,4305 EUR 4,21%
533,7745 GBP 21,2118 GBP 4,14%
109.561,5200 JPY 4.438,9658 JPY 4,22%
696,3117 USD 26,8010 USD 4,00%
0,0018 ZEC -0,0001 ZEC -4,02%
0,0017 ZEC -0,0001 ZEC -4,04%
0,0019 ZEC -0,0001 ZEC -3,97%
0,0000 ZEC -0,0000 ZEC -4,02%
0,0014 ZEC -0,0001 ZEC -3,85%
Zcash steht wieder im Rampenlicht: Prominente Investoren wie die Winklevoss-Zwillinge und Ex-BitMEX-Chef Arthur Hayes setzen auf den Privacy-Coin.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch