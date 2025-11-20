DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.263 +1,3%Euro1,1511 -0,3%Öl63,67 ±0,0%Gold4.068 -0,3%
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash

20.11.25 03:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
ZEC/CHF (Zcash-Schweizer Franken)
561,9173 CHF 22,6144 CHF 4,19%
Charts|News
ZEC/EUR (Zcash-Euro)
604,6312 EUR 24,4305 EUR 4,21%
Charts|News
ZEC/GBP (Zcash-Britische Pfund)
533,7745 GBP 21,2118 GBP 4,14%
Charts|News
ZEC/JPY (Zcash-Yen)
109.561,5200 JPY 4.438,9658 JPY 4,22%
Charts|News
ZEC/USD (Zcash-US-Dollar)
696,3117 USD 26,8010 USD 4,00%
Charts|News
CHF/ZEC (Schweizer Franken-Zcash)
0,0018 ZEC -0,0001 ZEC -4,02%
Charts|News
EUR/ZEC (Euro-Zcash)
0,0017 ZEC -0,0001 ZEC -4,04%
Charts|News
GBP/ZEC (Britische Pfund-Zcash)
0,0019 ZEC -0,0001 ZEC -3,97%
Charts|News
JPY/ZEC (Japanischer Yen-Zcash)
0,0000 ZEC -0,0000 ZEC -4,02%
Charts|News
USD/ZEC (US-Dollar-Zcash)
0,0014 ZEC -0,0001 ZEC -3,85%
Charts|News

Zcash steht wieder im Rampenlicht: Prominente Investoren wie die Winklevoss-Zwillinge und Ex-BitMEX-Chef Arthur Hayes setzen auf den Privacy-Coin.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch