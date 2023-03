Bitcoin Kurs Prognose: 10 Millionen $ Kursziel - dann könnte es wirklich gelingen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 24 Stunden fällt der Bitcoin Kurs um rund 0,7 %. Damit belaufen sich die Verluste in den letzten sieben Tagen auf rund 2 %. Der Bitcoin wird aktuell vom Markt mit einer Kapitalisierung von 450 Milliarden $ bewertet. In den letzten 24 Stunden bewegte sich der Bitcoin Kurs rund um die 23.500 $. Dennoch gibt es immer wieder spektakuläre Kurs Prognosen. Während bereits rund um das Jahr 2010/2011 erste Bitcoin-Fans sechsstellige Kurse für möglich hielten, gibt es mittlerweile noch deutlich bullischere Zeitgenossen. Ark Invest & Cathie Wood wiederholten in der Vergangenheit ein Kursziel von eine Million $ für den Bitcoin. Nun sieht dies Krypto-Analyst Jesse Myers etwas anders – und war noch bullischer. Denn in einem Blog-Beitrag hält dieser einen Bitcoin Kurs von 10 Millionen $ nicht nur für möglich, sondern sogar für ein wahrscheinliches Szenario.

Dabei möchte sich Jesse Myers gar nicht auf Detailfragen beschränken, sondern sieht das große Ganze als entscheidend:

„Aber bei der Betrachtung all dieser Details versäumen wir es, einen Schritt zurückzutreten und ein paar wichtige Fragen zu stellen, die wirklich wichtig sind“

Um eine fundierte, langfristige Bitcoin Kurs Prognose zu entwickeln, müsse man Fragen hinsichtlich der Bewertung des Bitcoins beantworten. Warum könnte sich eine höhere Bewertung am Markt einstellen? Wie hoch kann der Bitcoin Preis steigen und warum ist Knappheit das entscheidende Parameter, um noch deutlich höhere Kurs zu erklimmen?

Diese Kryptowährung könnte sich schon 2023 verzehnfachen

Die Knappheit des Bitcoins als USP

Auf den ersten Blick scheint dies mehr als fraglich. Der Bitcoin hat sich in den letzten Jahren parabolisch entwickelt. Das ATH wurde unter 70.000 $ markiert, bereits das sechsstellige Kursziel ist immer noch in weiter Reichweite, obgleich der Eintritt schon unzählige Male prognostiziert wurde. Dennoch beschränkt sich Jesse Myers bei seiner Prognose nicht auf irgendwelche herbeigeholten Zahlen, wie man sie in vielen Kurs Prognosen liest. Zur Begründung führt er die fundamentale Relevanz des Bitcoins an, oder die, welche in Zukunft entstehen könnte.

Denn in der Wirtschaft existieren verschiedene Vermögenswerte, die aus unterschiedlichen Gründen geschätzt werden und sich von ihren immanenten Parametern grundlegend unterscheiden. Während einige an Wert gewinnen, erhalten andere nur die Kaufkraft. Andere verlieren im Laufe der Zeit an Wert – zugunsten wiederum anderer Assetklassen.

Während in der obigen Grafik Konsum besonders schnell den Wert verliert und nur kurze Zeit einen gewissen Mehrwert stiftet, sieht dies bei anderen Assets different aus. Der Bitcoin befindet sich in dieser Auflistung am besten positioniert. Durch die Knappheit und dem frühen Entwicklungsstadium könnte sich hier eine stark parabolische Wertentwicklung ergeben.

Der Bitcoin als Mittel zur Wertaufbewahrung

Der Bitcoin hat nach Jesse Myers einzigartige, attraktive Eigenschaften, um als Wertaufbewahrungsmittel zu fungieren. Mit der digitalen Revolution sei demnach auch eine Möglichkeit entstanden, ein Asset mit herausragenden Fähigkeiten zu konzipieren. Das Konzept der „digitalen Knappheit“ sei demnach besser vorhersehbar und eben mit Sicherheit behaftet. Denn niemand weiß letztendlich, wie viel Gold genau abgebaut oder wie die Geldmenge sukzessiv erweitertet wird. Beim Bitcoin gibt es demgegenüber Vorsehbarkeit. Rund um das Jahr 2140 werden 21.000.000 Bitcoins existieren. Zugleich sorgen die Bitcoin Halvings für eine kontinuierliche Reduktion der Inflationsrate, die es zumindest in den nächsten zehn Jahren noch geben wird. Im Anschluss wird die jährliche Ausgabe von Bitcoins fast auf 0 fallen.

Kann der Bitcoin 10 Millionen $ erreichen?

Besonders entscheidend für das Kursziel von 10 Millionen $ ist jedoch der globale Asset-Mix. Auch Cathie Wood referierte bereits in ihrem Big-Ideas-Report 2022 und auch 2023 auf die Relevanz des globalen Vermögens, das sukzessive mehr in Bitcoin investiert werden dürfte. Nach Jesse Myers gibt es weltweit ein Volumen von ungefähr 900 Billionen $. Wenn es hier um die Aufbewahrung von Wert geht, sei der gesamte Markt für Bitcoin potenziell erschließbar, obgleich der Wert aktuell nur bei 0,05 % liegt. Eben rund 400 Milliarden $ von 900 Billionen $.

Nun könnte sich dieser Anteil jedoch verschieben – und dafür sprechen gute Gründe. Irgendwann wird der Bitcoin mehr als 0,05 % ausmachen. Dabei geht Myers gar nicht davon aus, dass jegliches Kapital in BTC fließt. Denn auch weiterhin dürfte Diversifikation eine große Rolle spielen und der Bitcoin nur partiell anderen Vermögensklassen Anteile abnehmen.

Die vorliegende Grafik zeigt die Berechnung – jeder Investor kann hier transparent selbst abschätzen, ob er diese für realistisch hält oder ggf. die Zahlen verändern. Nach Myers würde der Bitcoin beispielsweise rund 50 % des Goldmarkts für sich beanspruchen, beim Aktienmarkt wären es 15 % und bei Anleihen beispielsweise 30 %. Die kumulierte Berechnung kommt zu einem potenziellen Kurspotenzial von 10 Millionen $ pro Bitcoin.

Die Krypto-Adoption schreitet weiter voran – keine Frage. Doch Staaten regulieren den Bitcoin oder versuchen die Adoption zu erschweren. Wenn man beispielsweise berücksichtigt, dass 2021 Staaten rund 17 % des Goldes hielten und allein Goldproduzenten rund 28 % des Goldes, scheint es doch schwierig, auf absehbare Zeit die Hälfte des Goldes in Bitcoin umzuschichten.

Sollte man jetzt unbedingt Bitcoin kaufen?

Grundsätzlich sind derartig bullische Kurs Prognosen immer auch eins – ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Zweifelsfrei hat der Bitcoin langfristig immenses Potenzial. Zugleich stehen die Chancen gut, dass in absehbarer Zeit auch sechsstellige Kurse erreicht werden, womit BTC bereits auf dem aktuellen Kurs stark kaufenswert scheint. Derartig bullische Kursprognosen sind von vielen Parametern abhängig und stets mit einer doch erheblichen Unsicherheit behaftet. Wer fundamental vom Bitcoin überzeugt ist, sollte BTC unabhängig von einer wie auch immer gearteten Kursprognose akkumulieren, während derartige Prognosen für kurzfristige Händler keinerlei Mehrwert offenbaren.

Zweifelsfrei zeigt uns die Bitcoin Kurs Prognose jedoch eins – es gibt valide Argumente, um eine Vervielfachung des Bitcoin Kurs anzunehmen. Ob sich diese dann auf 500x in ein paar Jahrzehnten beläuft, scheint fraglich. Doch bereits ein Bruchteil dieser Performance würde wohl jeden Investor glücklich machen.

„To put this another way, I believe Bitcoin’s full potential is to eat ~25% of the world’s value… while today it constitutes just 0.05%. That’s absurd. That means that I believe Bitcoin could 500x over the coming decades, in real (inflation-adjusted) terms.“

Alternativ könnten Anleger auch Anfang März den Blick auf Krypto-Presales werfen, die mit einem bullischen Momentum fleißig Geld einsammeln. Erst kürzlich konnte der Move-2-Earn-Coin Fight Out den Meilenstein von 5 Millionen $ erreichen – noch immer bekommt man hier günstig den potenziellen FGHT Token zzgl. attraktiver Boni. Demgegenüber hat der umweltfreundliche Coin C+Charge bereits über zwei Millionen $ eingesammelt. Da noch einige Preisanhebungen im Vorverkauf anstehen, lohnt sich der frühzeitige Einstieg besonders. Eine Vervielfachung des initialen Investments gab es schließlich in der Vergangenheit häufig im lukrativen Marktsegment der Presales.

Der Mega-Presale des Jahres – jetzt mehr erfahren

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.