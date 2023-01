Bitcoin Kurs Prognose: BTC explodiert um 8,5 % - Bodenbildung erfolgreich, jetzt Bitcoin kaufen?

Das Wochenende könnte kaum bullischer beginnen. Der Bitcoin Kurs explodierte in den vergangenen 24 Stunden um rund 8,5 %. Zum Ende der Woche gab es am Freitagabend einen signifikanten Kaufdruck, der nach dem Überwinden der 21.500 $ direkt einen Kurssprung auf über 22.500 $ begünstigte. Auf diesem Kursniveau konsolidiert der Bitcoin aktuell – ein neues Mehrmonatshoch wurde zwischenzeitlich bei 22.732 $ erreicht. Die Bodenbildung könnte nun erfolgreich abgeschlossen sein, jeden Tag wird das Sentiment etwas bullischer. Besonders beeindruckend ist aktuell die Stärke der Bullen, die negative News wie die Genesis-Insolvenz einfach wegstecken. Was sind die neuen Kursziele in der Bitcoin Kurs Prognose?

Bitcoin mit starker Aufwärtsbewegung: Über 8,5 % Kursplus, Widerstand überwunden

In den letzten 24 Stunden konnte der Bitcoin Kurs eine starke Kursbewegung erreichen. In diesem Zeitraum wurde BTC zwischen 20.918 und 22.732 $ gehandelt. Bei einem Handelsvolumen von rund 30 Milliarden $ nach Daten von CoinMarketCap, was einen Anstieg von rund 45 % im Vergleich zum Vortag darstellt, springt der Bitcoin Kurs um rund 8,5 % und markiert ein Mehrmonatshoch. Die leichte Korrektur am Donnerstag war kein Ende der Aufwärtsbewegung – gesunde Gewinnmitnahmen machten erst den nächsten kräftigen Impuls möglich, wie er am gestrigen Abend stattfand.

Im Tageschart notiert der Bitcoin jetzt beständig über allen relevanten gleitenden Durchschnitte. Zudem konnte man das Widerstandslevel zwischen 21.400 und 21.500 $ erfolgreich überwinden. Lediglich ein stark überkaufter Zustand nach RSI macht eine Korrekturbewegung wahrscheinlich. Wirklich Anzeichen auf Gewinnmitnahmen gibt es dennoch nicht.

Bitcoin Kurs Prognose: Dieses Setup wäre jetzt stark bullisch!

Auch im Wochenchart sehen wir mittlerweile eine deutliche Erholungsbewegung, die einen ersten Widerstand überwinden konnte. Nun nähert man sich den Gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Dieser verläuft aktuell im Wochenchart bei 24.548 $ – nur noch rund 10 % vom aktuellen Kursniveau entfernt. Sollte der Bitcoin Test dieses Kursniveau überwinden und im Anschluss ein Retest den Ausbruch erfolgreich bestätigen, könnte die psychologisch wichtige Grenze von 25.000 $ zeitnah fallen. Zugleich könnte man das potenzielle Death Cross möglicherweise abwenden, das sich andeutet, da der kurzfristige gleitende Durchschnitt (GD 50) bald den langfristigeren Indikator (GD 200) von oben nach unten durchkreuzen könnte.

Krypto-Lending-Plattform Genesis meldet Insolvenz an: Kaum Reaktion am Markt

Genesis beantragte am 19. Januar die Insolvenz nach Chapter 11 und keinen interessiert es – so könnte man es überspitzt beschreiben. Denn die Reaktion des Markts ist unbeeindruckt. Kurze Konsolidierungen werden von nächsten bullischen Kurssprüngen abgelöst. Die Insolvenz von Genesis war bereits im Markt eingepreist und lange erwartet. Nun möchte man alles dafür tun, effektiv Vermögenswerte zu erhalten, das Unternehmen voranzubringen und den Kunden Gelder zurückzuzahlen. Etwas ungemütlicher könnte es noch einmal werden, wenn die Muttergesellschaft Digital Currency Group ebenfalls ins Straucheln gerät. Denn hier dürfte das Gewicht für den digitalen Währungsmarkt schon etwas höher sein.

Crypto broker Genesis filed for Chapter 11 bankruptcy protection late last night — the latest blow to Barry Silbert’s crypto empire. @KenzieSigalos reports.



Read the full story here: https://t.co/B5uNRJQdDC pic.twitter.com/DmUCnmTdoi — CNBC (@CNBC) January 21, 2023

Doch die starke Resilienz bei der wertvollsten Kryptowährung der Welt macht Hoffnung. Bullen können vorerst aufatmen. Die 22.490 $, die bereits seit September 2022 für die Bullen, kaum überwindbar waren, wurden nun erreicht. Mit Bestätigung per Tagesschlusskurs könnte sich nun die Erholung theoretisch bis auf 23.245 $ fortsetzen – eine weitere charttechnisch relevante Kurszone.

#Bitcoin moving from $25K to $30K will be so fast, people even forgot it was ever below $20K. — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) January 21, 2023

Bitcoin Kurs Prognose 2023: Neuer Bullenmarkt beginnt – Kurse über 100.000 $ in diesem Marktzyklus

Ob wir das Ende des Bärenmarkts sehen, werden wir erst in der Zukunft retroperspektivisch sicher beurteilen können. Dennoch scheint 2023 der ideale Zeitpunkt, um einen neuen Bullenmarkt zu beginnen, der auch ein neues ATH bringt. Möglicherweise reicht es dann bereits im nächsten Jahr, angetrieben von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik, für sechsstellige Bitcoin Kurse. Die global fortschreitende Bitcoin-Adoption, der staatliche Fokus auf CBDCs, eine mögliche Krypto-Regulierung und das Ende der Marktkonsolidierung durch zahlreiche Insolvenzen machen langfristig eines wahrscheinlich – einen weiterentwickelten Kryptomarkt, in welchem noch mehr Anleger ein Engagement aufbauen, um eine dezentrale Alternative zu zentralisierten Assets zu wählen. Bereits jetzt gehen Hedgefonds bei ihren Positionen von einem schnellen Ende der straffen Geldpolitik aus, obgleich die Fed weiterhin das Zinsgespenst schürt, um die Inflationserwartungen der Verbraucher zu steuern.

Hedge funds have built up record long positions in short-term interest-rate futures, per Bloomberg



The positioning comes amid speculation that a slowdown in inflation and economic growth will drive the Fed to start easing monetary policy in the second half of 2023 pic.twitter.com/Y8Kntx0Yq3 — Cheddar Flow (@CheddarFlow) January 5, 2023

Der Bitcoin scheint im aktuellen Marktumfeld keine schlechte Wahl. Beständigkeit und Historie führen zu einem deutlichen Kapitalzufluss, sodass der Bitcoin mit einer Marktdominanz von nunmehr 42 % in den vergangenen Wochen seine Dominanz immer weiter ausbauen konnte.

Auch in den vergangenen 24 Stunden war der Bitcoin – mit Ausnahme von Solana – die beste Top 10 Kryptowährung. Diversifikation hat jedoch noch keinem geschadet, sodass risikoaffine und renditeorientierte Anleger auch gerne den Blick auf Krypto-Presales werfen, die historisch oftmals marktschlagende Renditen brachten.

