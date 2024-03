Bitcoin Kurs Prognose: Neues Allzeithoch noch vor dem Halving?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aktuell schwebt der Bitcoin-Kurs an einem entscheidenden Punkt, in einer engen Konsolidierungsrange auf absolutem Top-Niveau. Mit dem nahenden Halving und dem jüngsten Auf und Ab stellt sich die Frage: Wird Bitcoin die Widerstände durchbrechen und unbekannte Gipfel erklimmen, oder wird der Anstieg von den Realitäten des Marktes gezügelt?

Bitcoin befindet sich aktuell in Konsolidierungsphase auf Top-Niveau

Bitcoin bewegt sich derzeit auf einem hohen Niveau. Vor sechs Tagen konnte die führende Kryptowährung erneut die Marke von 70.000 US-Dollar überschreiten und handelt seitdem in einer engen Spanne zwischen 69.000 und 71.000 US-Dollar. Trotz mehrerer Versuche eines bullischen Ausbruchs blieben diese bisher erfolglos. Heute zeigt sich Bitcoin relativ stabil mit einem leichten Plus von 0,6 Prozent bei einem Kurs von 70.400 US-Dollar.

Die aktuelle Kursentwicklung folgt auf eine tiefergehende Korrektur, die nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs einsetzte. Innerhalb des letzten Monats stieg der Kurs zunächst von 61.000 US-Dollar auf ein Allzeithoch von knapp 74.000 US-Dollar, korrigierte dann jedoch scharf um nahezu 20 Prozent in Richtung 60.000 US-Dollar und hat sich in den letzten zwei Wochen fast vollständig erholt. Damit nähert sich Bitcoin wieder einer Marktkapitalisierung von fast 1,4 Billionen US-Dollar.

Quelle: CoinMarketCap

Wie zu erwarten, ist das Handelsvolumen in der aktuellen Konsolidierungsphase niedrig, mit lediglich 17 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Die Bitcoin-Dominanz befindet sich jedoch nach wie vor auf einem starken Niveau von 51,8 Prozent, auch wenn sie leicht rückläufig ist, da sie vor einer Woche noch über 52 Prozent lag.

Mit der aktuellen Stärke von Bitcoin erstarken auch die Altcoins, und Investoren leiten aktuell Milliarden in sie um. Doch dazu später mehr. In Bezug auf Bitcoins Wertentwicklung fragen sich jedenfalls aktuell viele Anleger, ob es Coin noch vor baldigem Halving gelingen wird auf neues Allzeithoch zu schießen.

Kurs könnte noch vor dem Halving auf neues Allzeithoch schießen

Das bevorstehende Halving von Bitcoin zählt zu den bedeutendsten Ereignissen dieses Jahres für die führende Kryptowährung. Erwartet wird dieses Ereignis am 19. April, also in weniger als drei Wochen. An diesem Tag wird die Blockbelohnung für Miner halbiert, was den neuen Angebotsschub ebenfalls reduziert und langfristig einen positiven Einfluss auf die durchschnittliche Kursentwicklung von Bitcoin hat. Historisch gesehen führen das Halving und die damit verbundene Antizipation sowohl vor als auch nach dem Ereignis zu markanten Rallyes. Ein Beweis hierfür ist der signifikante Kursanstieg der letzten Monate, der zwar teilweise durch die Genehmigung von Bitcoin Spot ETFs und gesteigertes institutionelles Interesse getrieben wurde, jedoch auch maßgeblich durch die Erwartung des Halvings beeinflusst war.

Quelle: Nicehash.com

In der aktuellen Phase der FOMO (Fear of Missing Out) erscheint es realistisch, dass Bitcoin in den kommenden Tagen das alte Allzeithoch von knapp 74.000 US-Dollar übersteigt. Derzeit befindet sich der Coin in einer interessanten Lage, knapp über 70.000 US-Dollar und unterhalb des 72.000 US-Dollar Widerstands, gut positioniert für einen impulsiven Anstieg über das letzte ATH hinaus. Für ein neues Allzeithoch wäre lediglich ein Kursgewinn von rund 5 Prozent nötig – ein Anstieg, den Bitcoin zuletzt in nur wenigen Stunden mit hohem Kaufvolumen verzeichnen konnte.

Sollte es im Vorfeld des Halvings zu einem solchen Schub kommen, ist zu erwarten, dass der Kurs nicht bei dieser Marke stehen bleibt, sondern schnell in Richtung 80.000 US-Dollar steigen könnte. Wenn auch diese Schwelle überschritten wird, rückt das magische Ziel von 100.000 US-Dollar in greifbare Nähe. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 prognostizieren die meisten Analysten, dass dieser bedeutende Widerstand überwunden werden kann.

#Bitcoin is about 3 weeks away from it's next halving event, after its strongest start of the cycle ever.



If patterns repeat, we're about to embark on a moonmission.



$100,000 bitcoin, coming sooner than you think. pic.twitter.com/HgpifPK12E — Jelle (@CryptoJelleNL) March 27, 2024

Ein bearischer Ausbruch aus der aktuellen Spanne könnte jedoch einen Rückfall in den Bereich der niedrigen 60.000 US-Dollar nach sich ziehen. Das könnte eintreten, wenn das bevorstehende Halving als “Buy-the-Rumor-Sell-the-News”-Ereignis wahrgenommen wird. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das häufig auftritt, wenn Anleger ein Ereignis lange vorher einpreisen und es bei dessen Eintritt eher zu Gewinnmitnahmen kommt.

Aktuell befindet sich Bitcoin trotz des hohen Kurses in einer relativ unsicheren Position, was ein Grund dafür sein könnte, dass immer mehr Investoren derzeit eher in Altcoins als in Bitcoin selbst investieren. Die Investition in das richtige Projekt zu einem frühen Zeitpunkt kann exorbitant höhere Renditen bringen als eine Investition in die bereits billionenschwere Leitwährung BTC.

Lieber in kleinere PreSale-Coins als in Bitcoin selbst investieren?

Unter den zahlreichen Möglichkeiten für Altcoin-Investments erfreuen sich aktuell vor allem Pre-Sales einer besonderen Beliebtheit. Sie bieten Anlegern die Chance, bereits vor dem ersten Börsenlisting in einen Coin zu investieren, und zwar zu einem vergünstigten Preis. Die frühzeitige Beteiligung ermöglicht es Investoren, von der gesamten zukünftigen Kursentwicklung des Coins zu profitieren. Ein herausragendes Beispiel für ein vielversprechendes Kryptoprojekt, das derzeit das Pre-Sale-Modell nutzt, ist eTukTuk mit seinem TUK-Coin.

Das junge Krypto-Startup verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Es plant, ein eigenes elektrisches TukTuk zu entwickeln und eine nachhaltige sowie sinnvolle Ladeinfrastruktur zu etablieren. Mit diesem Vorhaben soll nicht nur der Verkehr in den Metropolen Südasiens entlastet, sondern auch die Luftverschmutzung signifikant reduziert werden. Der TUK-Coin dient dabei als finanzielle Basis für das gesamte Projekt. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, zu vergünstigten Konditionen für lediglich 0,029 US-Dollar pro Coin in das Projekt zu investieren. Bislang wurden auf diesem Weg bereits über 2,6 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Neben der Chance auf potenzielle Kurssteigerungen und dem Beitrag zu einem umweltfreundlichen Projekt bietet eTukTuk den Anlegern auch eine attraktive Möglichkeit zur Erzielung von Renditen durch den Staking-Mechanismus des TUK-Coins. Das Projekt ermöglicht es den Investoren, ihre Coins zu staken und dabei eine jährliche Rendite von 100 Prozent zu erzielen, sodass sie gleich doppelt profitieren können: durch die mögliche Wertsteigerung des Coins und durch die Staking-Renditen.

