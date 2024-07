Bitcoin Kurs Prognose: Nie wieder unter 60.000 USD?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin hat in den vergangenen Jahre einige Auf- und Abs durchgemacht. Langfristig entwickelte sich der Bitcoin-Kurs jedoch positiv, auch wenn es nach Erreichen des damaligen Allzeithochs im November 2021 (rund 69.000 US-Dollar) fast zweieinhalb Jahre dauerte, bis BTC schließlich die 70.000 US-Dollar knackte. Auch wenn der Kurs anschließend korrigierte, ist sich Samson Mow sicher: Der Bitcoin Kurs fällt nicht mehr auf unter 60.000 USD.

BTC Kurs erholt sich: Nie wieder 60.000 USD?

Aktuell notiert Bitcoin bei rund 64.000 US-Dollar. In den vergangenen 24 Stunden konnte BTC um 5,7 Prozent zulegen, im Siebentageschart sind es gar etwas über zwölf Prozent. Der Abwärtstrend scheint vorerst gestoppt. Bereits in den vergangenen Tagen konnte sich der BTC Kurs zumindest konsolidieren.

Für Samson Mow ist klar: Die kürzliche Trendumkehr geht damit einher, dass der Bitcoin-Kurs nie wieder auf unter 60.000 USD fällt. Eine gewagte These, da einige Analysten auch einen Bitcoin Kurs Crash auf bis zu 40.000 US-Dollar für nicht unrealistisch halten.

Say goodbye to sub $0.06M #Bitcoin forever. — Samson Mow (@Excellion) July 13, 2024

Bitcoin Kurs Prognose von über einer Million USD?!

Langfristig glaubt Mow sogar an einen Bitcoin-Kurs von über einer Million USD. Sollte dieser Bitcoin-Kurs noch nicht im kommenden Jahr erreicht werden, sei es dennoch nur eine Frage der Zeit. Viele vergleichen Bitcoin mit Gold und gehen aufgrund der Begrenztheit davon aus, dass das simple Prinzip von Angebot und Nachfrage langfristig für einen dauerhaft steigenden Preis sorgen wird. Doch die aktuelle Umkehr der Marktsituation macht sich vor allem bei den Meme Coins bemerkbar, die in den letzten 24 Stunden um teils 20 Prozent zulegen konnten. Zu den Top-Performern gehören hierbei unter anderem Pepe, Floki Inu, Dogwifhat, Bonk und Mog Coin. Über enormen Zuwachs darf sich derweil auch Pepe Unchained freuen.

Pepe Unchained: Hat der Meme Coin Potenzial?

Pepe Unchained ist ein neuer Meme Coin, der sich noch im Presale befindet. Das bedeutet, dass Anleger ihn noch nicht auf Krypto-Börsen handeln können. Der Nachteil an den meisten Presales ist die Exklusivität. So ist der Kauf oft zunächst nur bekannten Persönlichkeiten und großen Investoren vorbehalten. Pepe Unchained geht da einen anderen Weg: Der Presale ist frei zugänglich, auch wenn die Anzahl der verfügbaren Token begrenzt ist. Denn nur 20 Prozent der Token werden im Vorverkauf angeboten. Dabei steigt der Preis pro Token mit jeder Vorverkaufsrunde weiter an. Aktuell ist ein PEPU-Token für 0,0084261 USD erhältlich, doch schon in wenigen Stunden steigt der Preis weiter an. Entsprechend können frühe Presale-Investoren einen Buchgewinn einfahren, bevor es zum Launch kommt. In rund einem Monat sind bereits über 3,7 Millionen US-Dollar zusammengekommen – täglich kommen hundertausende US-Dollar hinzu.

Jetzt zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.