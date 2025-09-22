Bitcoin Kurs Prognose: Trump bullisch - „BTC ist das beste Asset aller Zeiten“

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin zeigt sich heute rund zwei Prozent schwächer und bewegt sich bei etwa 115.000 US-Dollar. Der erhoffte Ausbruch aus der seit Wochen bestehenden Seitwärtsrange lässt damit weiter auf sich warten. Denn auf den Pump in dieser Woche folgten Gewinnmitnahmen. Die erste Zinssenkung in den USA hat kurzfristig nicht gereicht, um hier für mehr bullische Dynamik zu sorgen.

Dennoch bleiben zahlreiche Analysten optimistisch und verweisen auf die grundsätzlich konstruktive Ausgangslage. Auch prominente Stimmen sehen weiteres Potenzial. Besonders Eric Trump betonte jüngst die Rolle von Bitcoin als bestes Asset unserer Zeit. Damit ist allerdings nicht der amtierende US-Präsident gemeint, sondern sein Sohn, der sich ausgesprochen bullisch zeigt. Doch diese politische Nähe könnte dem Kurs zusätzliche Dynamik verleihen. Was denkt Eric Trump also aktuell über Bitcoin?

Eric Trump preist Bitcoin als ultimatives Asset

Eric Trump hat sich in einem Interview auf CNBC klar positioniert: Für ihn ist Bitcoin das beste Anlagegut der modernen Zeit. Anlass war der Börsenstart seiner neuen Firma „American Bitcoin“, den er an der New Yorker Börse mit dem traditionellen Glockenschlag eröffnete. Seine Einschätzung beruht auf der Überzeugung, dass Bitcoin die Rolle von Gold im 21. Jahrhundert übernommen hat – als universeller Wertspeicher, der weit über die Kryptoszene hinaus Verbreitung findet.

Trump verwies auf die Breite der aktuellen Nachfrage: Neben Privatanlegern kaufen inzwischen auch Staatsfonds, große Familienvermögen und Fortune-500-Unternehmen systematisch Bitcoin. Dieses Verhalten zeige, dass sich Bitcoin vom spekulativen Asset zu einem global anerkannten Wertanker entwickelt habe.

Seine Argumentation stützt er auf mehrere Eigenschaften. Erstens die enorme Liquidität: Bitcoin kann zu jeder Zeit weltweit gehandelt werden, ohne in Abhängigkeit von regionalen Märkten zu stehen. Zweitens die globale Verfügbarkeit: In nahezu allen Ländern ist der Zugang gegeben, was die Währung zum ersten wirklich universellen Anlageinstrument macht. Drittens hebt er die Absicherung hervor. Anders als Immobilien sei Bitcoin flexibel und transportabel, zugleich aber durch ein starkes Ökosystem aus Mining-Unternehmen und technischer Infrastruktur abgesichert.

Mit der Betonung von Liquidität, Sicherheit und globaler Reichweite positioniert Eric Trump Bitcoin nicht nur als Alternative zu traditionellen Assets, sondern als „wahrscheinlich größten Hedge“ gegen klassische Märkte wie Immobilien. Bitcoin ist auf dem Weg in den finanziellen Mainstream – auch mit freundlicher Unterstützung von der Trump-Familie.

Bitcoin Alternative: L2 HYPER bei 17 Mio. $ – nächster Kurstreiber für BTC?

Neben der institutionellen Adoption gibt es potenziell weitere Kurstreiber. Die Krypto-Industrie steht seit Jahren vor einem grundlegenden Problem: Während Bitcoin als sicherstes Netzwerk der Welt gilt, fehlen ihm die Funktionen, die moderne Blockchains wie Solana oder Ethereum antreiben. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an. Das Projekt vereint die Robustheit von Bitcoin mit der Innovationskraft von Solana und bringt Layer-2-Technologie ins Spiel. Innerhalb weniger Monate sammelte der Presale bereits rund 17 Millionen US-Dollar – ein Hinweis auf die wachsende Aufmerksamkeit, die dieses Konzept erhält.

Die Grundlage bildet die Integration der Solana Virtual Machine. Damit können Entwickler ihre Anwendungen ohne größere Anpassungen auf Bitcoin Hyper übertragen. DeFi, NFTs oder neue Finanzinstrumente, die bislang Ethereum und Solana vorbehalten waren, könnten so im Bitcoin-Umfeld Realität werden. Rollups bündeln Transaktionen, Zero-Knowledge-Proofs sichern die Integrität, und die Rückbindung ans Bitcoin-Mainnet sorgt für maximale Stabilität.

Eine zentrale Rolle übernimmt der HYPER-Token. Er dient als Zahlungsmittel für Gebühren, als Governance-Instrument und als Staking-Asset. Renditen von bis zu 70 Prozent APY sollen für langfristige Bindung sorgen. Parallel baut das Team ein Entwickler-Ökosystem auf: Explorer, Konsolen und erste Schnittstellen stehen bereit. Mit der Canonical Bridge lassen sich native BTC in das System transferieren, wodurch Bitcoin selbst in Smart Contracts oder DeFi-Protokolle integriert werden kann.

Die Vision reicht damit weit über eine technische Erweiterung hinaus. Bitcoin Hyper könnte die Basis für ein eigenes BitcoinFi-Universum schaffen, in dem das „digitale Gold“ nicht nur Wert speichert, sondern aktiv in Finanzanwendungen eingebunden wird. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, wäre es eine mögliche Antwort auf das Blockchain-Trilemma.

Für den Kauf des Tokens führt der Weg über die offizielle Bitcoin Hyper-Website. Akzeptiert werden ETH, SOL und USDT, zudem steigt der Preis pro Runde schrittweise an. Wer früh einsteigt, sichert sich potenzielle Buchgewinne bereits während des laufenden Presales.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.