Neue Kryptowährungen im Oktober: HYPER, SNORT & WEPE explodieren

Heute zeigt sich am Kryptomarkt ein leichter Rücksetzer, ausgelöst durch Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Anstiegen. Bitcoin rutscht erneut unter die Marke von 116.000 US-Dollar, während Altcoins noch stärkere Verluste verzeichnen. Solana liegt mit mehr als fünf Prozent im Minus, Dogecoin verliert sogar über sechs Prozent. Trotz dieser Korrektur bleibt die übergeordnete Marktstimmung positiv.

Viele Anleger rechnen mit einer starken Jahresendrally im vierten Quartal. In diesem Umfeld könnten neue Kryptowährungen im Oktober verstärkt in den Fokus rücken, wenn der Markt wieder spekulativer nach überdurchschnittlichen Renditen sucht. Bereits jetzt explodieren Bitcoin Hyper, Snorter und Wall Street Pepe im frühen Stadium:

Bitcoin Hyper (HYPER)

Kaum ein Presale konnte in den vergangenen Wochen so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wie Bitcoin Hyper. Mit mittlerweile rund 17 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital zählt das Projekt zu den größten Finanzierungsrunden der aktuellen Marktphase. Dieses enorme Interesse zeigt, dass Investoren das Zusammenspiel aus Bitcoin und moderner Layer-2-Technologie als zukunftsweisend einschätzen. Das Konzept könnte langfristig auch die Akzeptanz von Bitcoin selbst stärken, da zusätzliche Anwendungsfälle entstehen, die über den klassischen Wertspeicher hinausgehen.

Im Kern verfolgt Bitcoin Hyper das Ziel, die Robustheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit von Solana zu verbinden. Ermöglicht wird das durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) in ein Bitcoin-basiertes Layer-2-System. Dadurch lassen sich erstmals dezentrale Anwendungen wie DeFi, Gaming oder NFT-Plattformen mit Bitcoin kombinieren – ein Schritt, der bisher nur anderen Netzwerken vorbehalten war.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technisch setzt das Projekt auf fortschrittliche Bausteine: Rollups bündeln Transaktionen für niedrigere Gebühren, Zero-Knowledge-Proofs sichern Validierungen effizient ab, und eine Canonical Bridge erlaubt die Übertragung von Bitcoin in das Layer-2-System. Dort kann er als HYPER-BTC genutzt werden, wodurch Sicherheit und Skalierbarkeit in einer Infrastruktur vereint werden.

Parallel wächst das Ökosystem stetig. Entwickler erhalten bereits Zugang zu einer eigenen Devnet-Umgebung, während Tools wie Explorer und Konsolen im Aufbau sind. Der native Token HYPER spielt dabei eine zentrale Rolle: Er deckt Transaktionsgebühren ab, sichert Governance-Rechte und eröffnet attraktive Staking-Erträge von etwa 70 Prozent APY.

Mit dieser Kombination zählt Bitcoin Hyper klar zu den besten neuen Coins für Oktober 2025. Wer hier früh dabei sein möchte, kann jetzt via Token-Swap investieren und dann erste Buchgewinne aufbauen.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

Snorter (SNORT)

Der Kryptomarkt lebt von Tempo und Innovation, doch viele Projekte verschwinden schon nach kurzer Zeit. Umso spannender ist Snorter, eine neue Kryptowährung, die nicht nur auf Hype setzt, sondern mit einem echten Nutzen auftritt. Kern des Projekts ist ein Trading-Bot, der Daten direkt aus der Blockchain verarbeitet und dadurch blitzschnelle Handelsentscheidungen ermöglicht. In einem Umfeld, in dem Sekunden über Gewinne oder Verluste entscheiden, verschafft das einen entscheidenden Vorteil. Via Trading-Bots könnten private Trader in Zukunft profitabler agieren.

Die technische Grundlage ist mehrschichtig aufgebaut. Der Bot analysiert laufend Mempool-Daten, Wallet-Bewegungen und Smart-Contract-Interaktionen. Auf Basis dieser Informationen können Orders sofort umgesetzt werden – sei es per Stop-Loss, Limit-Order oder automatisiertem Sniping. Dadurch lassen sich Risiken wie Front-Running oder betrügerische Contracts minimieren, während gleichzeitig Effizienz und Transparenz im Handel steigen.

Mehr über Snorter erfahren

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die direkte Einbindung in Telegram. Anstatt komplexe Plattformen nutzen zu müssen, können Trades bequem über die App ausgelöst werden, die im Kryptobereich ohnehin zum Standard gehört. Das Ökosystem wird durch den nativen Token SNORT getragen, der auf Ethereum und Solana ausgegeben wird. Mit einem limitierten Angebot von 500 Millionen Token bietet er Zugang zu niedrigeren Gebühren, exklusiven Features und Governance-Rechten. Hinzu kommen Staking-Renditen von rund 120 Prozent APY.

Mit bisher rund vier Millionen US-Dollar im Presale zählt Snorter zu den besten neuen Coins für Oktober 2025. Wer erfolgreicher traden möchte, könnte sich auch mit SNORT auseinandersetzen.

Mehr über Snorter erfahren

Wall Street Pepe (WEPE)

Unter den vielbeachteten Projekten im Memecoin-Sektor sticht auch Wall Street Pepe besonders hervor. Obwohl WEPE bereits im Presale über 70 Millionen US-Dollar Kapital vor einigen Monaten einsammeln konnte, sorgt die jüngste Expansion auf Solana für frische Aufmerksamkeit. Denn WEPE ist kein neuer Coin, sondern möchte sich mit der Token-Expansion breiter aufstellen.

Das Kernstück dieser Strategie ist ein innovativer Burn-and-Mint-Mechanismus. Für jeden Token, der auf Solana geprägt wird, verschwindet automatisch eine Einheit auf Ethereum. Dadurch bleibt das Gesamtangebot von 200 Milliarden WEPE konstant. Mehr als 3,8 Milliarden Token wurden bereits dauerhaft vernichtet. Parallel stellt ein Arbitrage-System sicher, dass keine Kursdifferenzen zwischen den Netzwerken entstehen.

Hier geht’s zu Wall Street Pepe

Über den technischen Rahmen hinaus setzt WEPE auf Community-Bindung. Exklusive Gruppen wie der Alpha Chat liefern Trading-Strategien und Marktanalysen, die laut Angaben des Projekts hohe Erfolgsquoten erzielen. Damit bleibt der Memecoin eng mit der Community verknüpft.

Der Kaufprozess erfolgt über die offizielle Website. Jede Transaktion auf Solana löst automatisch einen Burn auf Ethereum aus.

Hier geht’s zu Wall Street Pepe

