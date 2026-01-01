DAX24.414 -1,2%Est505.839 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin75.629 +0,4%Euro1,1731 ±0,0%Öl65,08 +1,7%Gold4.866 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern Drägerwerk profitiert vom Investitionsstau in Krankenhäusern
Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025 Travelers-Aktie dennoch leichter: Gewinnsprung 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin-Kurs verharrt vor Trump-Auftritt in Davos unter 90.000 US-Dollar

21.01.26 12:58 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch die Kursverluste der vergangenen beiden Handelstage vorerst nicht fortgesetzt. Die Anleger hielten sich vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump beim Weltwirtschaftsform in Davos zurück, hieß es von Marktbeobachtern. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp gegen Mittag weiter unter 90.000 US-Dollar gehandelt.

Zuletzt kostete ein Bitcoin 89.200 Dollar, nachdem der Kurs am Wochenende noch bei etwa 95.000 Dollar gestanden hatte. In der ersten Wochenhälfte machten Anleger wegen der jüngsten Zuspitzung im Grönland-Streit einen Bogen um riskantere Anlagen, was auch Kryptowährungen unter Druck setzte.

Im Tagesverlauf steht ein Auftritt des amerikanischen Präsidenten im Schweizerischen Davos besonders im Fokus. Neben einer Rede von Trump dürfte es auch Gespräche mit europäischen Staatschefs geben, von denen sich Anleger Fortschritte bei der Beilegung des Grönlandstreits erhoffen. Zuvor hatte der US-Präsident mit neuen Zöllen gegen acht europäische Länder gedroht, darunter auch Deutschland. Daraufhin hat die Europäische Union die Bereitschaft zu Gegenmaßnahmen deutlich gemacht.

Nach Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden-Research sind die geopolitischen Spannungen rund um den Grönlandstreit aktuell der "Dreh- und Angelpunkt" auch für den Handel mit Kryptowährungen. "Solange beim Thema Grönland keine klaren politischen Signale erkennbar sind, dürfte der Bitcoin anfällig bleiben", sagte Emden./jkr/jsl/jha/