Bitcoin wird wahrscheinlich 200.000 $ in 170 Tagen erreichen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin notiert aktuell bei rund 115.000 US-Dollar und zeigt sich seit Tagen stabil. Kaum Volatilität, kaum größere Ausschläge – die Kryptowährung präsentiert sich widerstandsfähig gegenüber kurzfristigen Schwankungen. Genau diese Ruhephase könnte den Boden für die nächste Bewegung bereiten. Oftmals kommt es nämlich im Anschluss zu einer stark bullischen Dynamik.

Historisch zählen Oktober und November zu den besonders starken Monaten im Kryptomarkt. Ein führender Analyst hält daher ein Ansteigen bis 200.000 US-Dollar in den kommenden Wochen für möglich. Das steckt dahinter:

Bitcoin-Zyklus zeigt klaren Weg nach oben

Der Krypto-Analyst Timothy Peterson betont in einem neuen Beitrag auf X, dass er an wiederkehrende Zyklen glaube. Sein jüngstes Modell deutet darauf hin, dass Bitcoin innerhalb der kommenden 170 Tage ein Kursziel von 200.000 US-Dollar erreichen könnte. Grundlage seiner Einschätzung ist die Beobachtung, dass die Kursbewegungen seit 2022 auffällige Parallelen zu früheren Aufwärtsphasen zeigen.

In der von ihm präsentierten Grafik bewegen sich die roten Trendlinien parallel und rahmen die langfristige Entwicklung von Bitcoin ein. Innerhalb dieses Kanals markieren grüne Linien die explosiven Phasen der Kursanstiege. Peterson zufolge wiederholt sich dieses Muster mit bemerkenswerter Konstanz. Aktuell befindet sich Bitcoin in einem Abschnitt, der den früheren Zyklen stark ähnelt – ein Hinweis, dass eine weitere Beschleunigung unmittelbar bevorstehen könnte.

I am not a believer in technical analysis but I am a believer in repeating cycles.



This chart points to Bitcoin reaching $200,000 in 170 days. I would give it a better than 50/50 chance.



Red lines parallel. Green lines parallel. pic.twitter.com/naYzDzhfDH — Timothy Peterson (@nsquaredvalue) September 14, 2025

Die Projektion sieht dabei nicht nur eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, sondern auch eine zeitlich klar eingegrenzte Zielmarke: Rund ein halbes Jahr verbleibt, bis das Hoch von 200.000 US-Dollar realistisch erreichbar erscheint. Peterson bewertet die Wahrscheinlichkeit dafür mit über 50 Prozent.

Bitcoin-Zyklen im Fokus, nicht Fundamentaldaten: Ändert Bitcoin Hyper alles?

Timothy Peterson stützt seine Analyse ausschließlich auf die Wiederholung von Zyklen, nicht auf fundamentale Faktoren. Dabei blendet er zentrale Treiber wie die Rolle von Bitcoin als Krisenschutz, Hedge gegen Inflation und die Auswirkungen fallender Zinsen bewusst aus. Zusätzlich könnten auch Bitcoin-Layer-2-Lösungen die Nachfrage steigern, da sie dem Netzwerk mehr Nutzen verleihen. Diese Kombination könnte den Aufstieg Richtung 200.000 US-Dollar zusätzlich beschleunigen.

Das Bitcoin-Netzwerk hat sich in den letzten Jahren als stabilste und sicherste Blockchain etabliert, stößt jedoch zunehmend an technische Grenzen. Hohe Gebühren in Phasen intensiver Nutzung und das Fehlen nativer Smart-Contract-Funktionen haben den Ruf nach Lösungen verstärkt, die über die reine Zahlungsabwicklung hinausgehen. Genau an diesem Punkt setzt Bitcoin Hyper an: Dabei handelt es sich um ein Layer-2-Protokoll, das die Stärken von Bitcoin mit der Flexibilität moderner Infrastrukturen kombiniert.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Im Zentrum steht die Integration der Solana Virtual Machine. Damit wird es möglich, Anwendungen und Programme, die bisher nur in dynamischen Ökosystemen wie Solana existierten, direkt im Bitcoin-Kontext einzusetzen. Ergänzt wird dies durch Rollup-Technologien, die Daten effizient bündeln und regelmäßig im Mainnet absichern. So entsteht eine Architektur, die Skalierbarkeit und Sicherheit miteinander vereint. Zusätzliche Bridging-Technologie wie die Canonical Bridge ermöglichen reibungslose Transfers zwischen Bitcoin Hyper und der Bitcoin-Blockchain, während Zero-Knowledge-Protokolle für mehr Transparenz und Schutz sorgen.

Neben der technischen Ausrichtung spielt auch die ökonomische Basis eine wesentliche Rolle. Der HYPER-Token ist das Rückgrat des Systems. Er wird für Transaktionen genutzt, erlaubt Mitbestimmung in Governance-Prozessen und bietet Staking-Möglichkeiten mit attraktiven Erträgen über 70 Prozent. Bereits im Presale konnte das Projekt fast 16 Millionen US-Dollar einsammeln.

Der Erwerb von HYPER ist aktuell ausschließlich im Vorverkauf möglich. Die Teilnahme erfolgt unkompliziert über die offizielle Website von Bitcoin Hyper. Unterstützt werden dabei die Kryptowährungen ETH, SOL und USDT. Morgen steigt der Preis wieder, heute sind noch maximale Buchgewinne möglich.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.