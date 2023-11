Bonk Kurs Prognose nach 2.236 % in 1 Monat, aber nun startet kultiger Meme-Coin mit größerem Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was hinter dem rasanten Aufstieg eines Meme-Coins steckt? Bonk (BONK), ein auf der Solana-Blockchain basierender Meme-Coin, hat innerhalb eines Monats eine atemberaubende Kurssteigerung von 2.236 % erlebt. Aber was macht Bonk so besonders, und warum stürzen sich Investoren und Kryptobegeisterte auf diesen neuartigen Coin? In diesem Artikel tauchen wir tief in die Welt von Bonk ein, erkunden seine einzigartigen Eigenschaften und welchen Meme-Coin Anleger ebenfalls ins Visier nehmen. Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt der Meme-Coins, wo Humor auf Finanzinnovation trifft und unerwartete Wendungen an der Tagesordnung sind.

Was ist Bonk?

Bonk (BONK) ist ein auf der Solana-Blockchain basierender Meme-Coin, der als erster „Solana Dog Coin” für und von der Gemeinschaft konzipiert wurde. Dabei stellt Bonk eine Reaktion auf die als toxisch empfundenen „Alameda“ Tokenomics dar und zielt darauf ab, ein unterhaltsamer Meme-Coin zu sein, bei dem jeder eine faire Chance bekommt.

Ursprünglich wurde der Coin am Weihnachtstag 2022 als kostenloser AirDrop an die Solana-Community gestartet. Etwa 50 % des Gesamtvorrats wurden an die Solana-Community über AirDrops emittiert, um ein faires Engagement zu fördern und eine Abkehr von den als toxisch empfundenen “Alameda” Tokenomics zu signalisieren​​.

Der $BONK-Token positioniert sich als Community-Coin des Web3, dessen Nutzen sich aus einer starken Gemeinschaft und einem florierenden Ökosystem von Integrationen ergibt.Bislang verfügt $BONK über mehr als 131 Integrationen in 9 verschiedenen Blockchains, hat über 473.616 Halter erreicht und ist an über 25 verschiedenen zentralen und dezentralen Börsen gelistet.

Die Entwicklungsstrategie von $BONK basiert auf drei Säulen: Multichain-Integration, Vereinfachung von DeFi für Halter und Erweiterung der Nutzung als bevorzugte In-Game-Währung in Blockchain-Spielen mit über 25 aktiven Integrationen​​.

Bonk besteht aus mehreren Komponenten: Bonkswap ist eine Plattform im Zusammenhang mit Bonkcoin, die Nutzern ermöglicht, ihre Tokens zu handeln. Bonkbot ist ein Telegram-Handelsroboter auf Solana, der schnelle und einfache Handelstransaktionen ermöglicht. Nutzer können eine Token-Adresse in Telegram einfügen und sofort eine Kauftransaktion senden.

Wormhole ist ein dezentrales, universelles Nachrichtenübermittlungsprotokoll für Blockchains, das die Interoperabilität zwischen Blockchains ermöglicht. Es verbindet mehrere Blockchains, wie Ethereum, Binance Smart Chain, Terra, Solana, Polygon, Avalanche und Oasis, miteinander.

Buybonk nutzt das Protokoll von Mayan Finance für den Kauf von Kryptowährungen. Der Tokenswap Openbonk verwendet hingegen die OpenBook DEX anstelle eines automatisierten Market Maker (AMM). Ebenso lässt sich BONK auch im Zusammenhang mit unterschiedlichen NFTs nutzen.

Wofür benötigt man den BONK-Token?

Der BONK-Token ist eine kryptografisch gesicherte, fungible Protokollmarke des BONK-Netzwerks. Er ist als interoperabler Utility-Token konzipiert, der als Tauschmittel zwischen den Unterstützern des Bonk-Netzwerk-Ökosystems verwendet wird.

BONK soll eine bequeme und sichere Zahlungs- und Abrechnungsmethode zwischen den Teilnehmern innerhalb des Ökosystems ohne Intermediäre wie zentralisierte Dritte bieten. Dabei repräsentiert BONK keine Unternehmensanteile, Rechte oder Interessen und berechtigt nicht zu Gebühren, Dividenden, Einnahmen, Gewinnen oder Investitionsrenditen​​.

Die Verteilungsstrategie von BONK konzentriert sich darauf, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Dabei werden 21 % der Coins unter 40 aktiven Solana-NFT-Projekten verteilt, weitere 15,8 % gehen an Solana-Marktteilnehmer und DeFi-Nutzer. 10,5 % der Versorgung sind für Künstler und Sammler von Kunst vorgesehen, und 5,3 % gehen an Entwickler auf der Solana-Chain. Zusätzliche 21 % sind für Frühbeitragende und 15, 8 % für die BONK DAO reserviert, das für Initiativen der BONK-Community verwendet wird. Darüber hinaus sind 5,3 % für die anfängliche Liquiditätsverteilung und Marketingaktionen vorgesehen​​.Formularbeginn

Bonk Kurs Prognose

Interessanterweise hat BONK eine beachtliche Preissteigerung von 2236 % innerhalb eines Monats erlebt​​. Er kommt auf ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 87,7 Millionen EUR und eine Marktkapitalisierung von etwa 222,9 Millionen USD, was ihn auf Platz 230 im CoinMarketCap-Ranking positioniert​​.

In einer bemerkenswerten Entwicklung verbrannten die Entwickler am 6. Januar von BONK 5 Billionen ihrer BONK-Token, um für ein bullisches Sentiment zu sorgen. Nach diesem Token-Burn-Event, bei dem fast 1 Million Dollar an BONK aus dem Umlauf genommen wurden, schrumpfte das zirkulierende Angebot von BONK um 5 % auf 94,16 Billionen​​.

Dies ließ den BONK-Token von seinem Startpreis bei 0,000000109 USD um 3.670 % auf 0,000004109 USD steigen. Nach einem darauffolgenden starken Abverkauf auf bis zu 0,0000001779 USD Mitte Oktober, konnte der Token laut CoinMarketCap am heutigen Tage ein neues Allzeithoch ausbilden und einen Tagesanstieg von bemerkenswerten 43,55 % verzeichnen.

Mittlerweile ist Bonk jedoch laut RSI stark überverkauft, wobei sogar Werte von fast 94 erreicht wurden. Zudem hat sich beim Relativen-Stärke-Index auch eine bärische Divergenz ergeben, welche auf eine Korrektur hindeutet.

Aber auch der Wochen-Pivot-Punkt und der Keltner-Kanal deuten auf eine Überkauftheit hin. Dennoch könnte ein Überschreiten des Allzeithochs mit einem Tagesschlusskurs darüber eine Fortsetzung des FOMOs zur Folge haben.

Meme Kombat eine bessere Chance als Bonk?

Meme Kombat, eine innovative Kryptowährung und Spielplattform, könnte eine bessere Chance im Vergleich zu anderen Memecoins wie Bonk bieten, vor allem wegen seines einzigartigen Ansatzes und seiner potenziell starken Nutzerbasis, welche die aller anderen Meme-Coins vereint.

Meme Kombat ist als Play-to-Earn-Gaming-Plattform konzipiert, kombiniert dabei jedoch einige der attraktivsten Kryptotrends in nur einem einzigen Projekt dar. So ist es eine Fusion aus Meme-Coin, Künstlichen Intelligenzen, GambleFi und Play-to-Earn.

Das an das Kultspiel Mortal Kombat angelehnte Meme Kombat bietet Spielern die Möglichkeit, mit beliebten Meme-Charakteren zu kämpfen, Token zu staken und mit den Staking-Einsätzen Wetten abzuschließen. Derzeit vergütet es eine jährliche prozentuale Rendite in Höhe von beeindruckenden 534 % beim Staking sowie Buchgewinne durch die schrittweisen Preiserhöhungen des Presales.

Bemerkenswert ist auch die starke Nachfrage nach dem Token von Meme Kombat während des Vorverkaufs, bei dem fast 2 Millionen US-Dollar investiert wurden. Dies unterstreicht das große Interesse und das Vertrauen der Anleger in das Projekt, was auch von den vielen Medien und Analysten bestätigt wird.

Ein Grund dafür liegt in der Tatsache, dass sich das Team von Meme Kombat nicht wie bei den meisten anderen Meme-Coins verstecken braucht, da es von Krypto- und NFT-Analysespezialisten von North Technologies gegründet wurde, wie Matt Whiteman.

Meme Kombat bietet im Gegensatz zu vielen anderen und meist sinnlosen Meme-Coins einen einzigartigen Nutzen. Mithilfe von künstlichen Intelligenzen sollen das Spielerlebnis und der Unterhaltungswert auf ein neues Level gebracht werden.

