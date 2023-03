Nachfolge des Bored Ape Yacht Club: Neue NFT-Serie gestartet

• Nur 300 NFTs angeboten• Die "TwelveFold" benannte Serie basiert auf der Bitcoin-Blockchain• Mit dem Bored Ape Yacht Club konnte das Unternehmen 2021 Erfolge feiern

288 NFTs werden versteigert

Auf Twitter wurde die neue NFT-Serie von Yuga Labs unter deren offiziellen Account angekündigt.

Introducing TwelveFold. A limited edition collection of 300 generative pieces, inscribed on satoshis on the Bitcoin blockchain.https://t.co/aFWEIhzqcI pic.twitter.com/PjWABKKBr4 - Yuga Labs (@yugalabs) February 27, 2023

Die NFTs der auf 300 Stück limitierten Kollektion wurden wenig später in einem 24-stündigen Zeitfenster zur Versteigerung angeboten. Von den 300 NFTs wurden jedoch zwölf für Mitarbeiter, künftige Spenden oder wohltätige Zwecke reserviert, sodass nur 288 NFTs versteigert wurden. Das Mindestgebot belief sich auf 20.000 Satoshis. Ein Satoshi, nach dem Pseudonym des Erfinders der Kryptowährung Bitcoin Satoshi Nakamoto benannt, ist ein Hundertmillionstel Anteil eines Bitcoins. Das Mindestgebot lag damit bei umgerechnet etwa 5 US-Dollar. Mit einem solch niedrigen Gebot hatten Bieter aber keine Chance, einen der begehrten NFTs zu ersteigern: Der Höchstbieter offerierte 7,1159 Bitcoin und legte damit rund 159.600 US-Dollar auf den Tisch. Das niedrigste Gebot lag bei 2,2501 BTC - der 288. NFT der Serie kostete also umgerechnet rund 50.400 US-Dollar.

Affen-NFTs weltbekannt

Bereits 2021 konnte Yuga Labs mit seiner ersten NFT-Kollektion, dem Bored Ape Yacht Club, einen Erfolg landen: Die 10.000 Bilder der Affen mit gelangweiltem Gesichtsausdruck und oft etwas auffälligem Äußeren wurden im April 2021 angekündigt und waren nach Eröffnung des Verkaufs über Nacht ausverkauft. Die NFTs konnten eine immense Preissteigerung hinlegen: Waren sie 2021 für 0,08 ETH im Verkauf, werden sie jetzt auf NFT-Handelsplattformen wie OpenSea zu Preisen von mindestens 72 ETH gehandelt - nach derzeitigem Kurs etwa 109.000 US-Dollar. Käufer eines Bored Ape Yacht Club NFTs erhalten neben dem NFT selbst auch Zugang zum namensgebenden, exklusiven Club, einer virtuellen Graffitiwand und die Nutzungsrechte an ihrem NFT.

Announcing the Bored Ape Yacht Club! 🐵⛵️



10,000 unique #NFTs where each Ape doubles as membership to a digital club with member-only benefits.



For a chance of winning a Bored Ape:



1 - Follow @boredapeyc

2 - Retweet This

3 - Like and Comment on this tweet.#NFT #nftcollectors pic.twitter.com/dHiqRb0yXO - Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) April 17, 2021

Yuga Labs erst zwei Jahre alt

Das Unternehmen, das hinter den NFTs steht, Yuga Labs mit Sitz in New York City, kann auf eine verhältnismäßig kurze Geschichte zurückblicken: Das Unternehmen wurde im Februar 2021 gegründet, nur wenige Monate später folgte dann bereits mit der ersten NFT-Serie der große Erfolg. Auch weitere NFT-Serien wie der Bored Ape Kennel Club oder der Mutant Ape Yacht Club sind beliebt und werden - wenn auch nicht ganz so teuer wie die ursprüngliche NFT-Serie - für mehrere tausend US-Dollar gehandelt. Das Unternehmen konnte auch mit anderen Größen, die nicht unbedingt aus der Krypto-Szene stammen, Kooperationen eingehen: Es wurden etwa Kleidungsstücke in Zusammenarbeit mit den US-Rappern Snoop Dogg und Eminem auf den Markt gebracht, die Streetwear-Marke adidas Originals ist in Zusammenarbeit mit Yuga Labs im Metaversum aktiv. Ende März 2022 wurde Yuga Labs bei einer Investorenrunde auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Hasbi Sahin / Shutterstock.com