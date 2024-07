Bullenmarkt: Diese 3 Meme Coins könnten profitieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt gibt wieder bullische Signale: Während Bitcoin bei rund 67.500 US-Dollar notiert, konnte Solana kurzfristig an BNB vorbeiziehen, was die Marktkapitalisierung angeht. Doch erneut gibt es vor allem neue Meme Coins, die mit extrem hohen Kurssteigerungen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Drei Meme-Coins könnten vom anstehenden Bull-Run besonders profitieren.

WienerAI: Meme Coin mit künstlicher Intelligenz

Der Hype um Künstliche Intelligenz lässt nicht nach. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 kämpfen nicht nur Start-ups, sondern auch Tech-Giganten wie Microsoft, Meta (ehemals Facebook) oder Alphabet um Marktanteile im neuen Milliardenmarkt. Auch im Krypto-Markt gibt es AI-Coins. Die drei größten Coins Fetch.Ai, Ocean Protocol und SingularityNET haben sich gar zusammengeschlossen und sind zu ASI migriert. Bisher nicht vertreten unter den größten AI-Coins sind allerdings Meme-Coins. Hier setzt WienerAI (WAI) an.

Kann WienerAI vom Ethereum ETF profitieren?

Auf den ersten Blick ist WienerAI nur ein weiterer Coin mit Hunde-Meme. Doch nicht nur, dass WienerAI Hund und Wiener Würstchen kombiniert, sondern vor allem die Tatsache, dass das Projekt einen echten Nutzen mitbringt, unterscheidet ihn von anderen Hunde-Meme-Coins wie Dogecoin, Shiba Inu oder Dogwifhat. Denn WienerAI bietet einen KI-Trading-Bot an. Mittels künstlicher Intelligenz erstellt der Trading-Bot Marktanalysen und bietet damit eine Trading-Unterstützung für den Handel mit Kryptowährungen.

Das Konzept scheint einen Nerv zu treffen, denn im Presale kamen bereits über 7 Millionen USD zusammen. Ein weiterer Grund für den Erfolg von WienerAI könnte sein, dass die Staking-Rendite mit über 100 Prozent pro Jahr besonders hoch ausfällt, obwohl die Umlaufmenge des Tokens langfristig auf 69 Milliarden begrenzt ist. Die gesperrten Token im Staking-Pool könnten einen Angebotsschock begünstigen und so den Kurs von WienerAI nach dem Launch positiv beeinflussen, wenn die Nachfrage weiter anhält.

Jetzt WienerAI kaufen und staken

Pepe Unchained: Pepe Meme Coin neu definiert mit Layer-2-Blockchain

Ein weiterer Coin, der im kommenden Bull-Run profitieren könnte, ist Pepe Unchained (PEPU). Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn der Hype um Pepe-Coins und Layer-2-Technologien weiter anhält. Denn Pepe Unchained vereint das legendäre Pepe-Meme mit einer eigenen Layer-2-Technologie.

Mehr über Pepe Unchained erfahren

Der originale Pepe Coin hat in diesem Jahr bereits ein neues Allzeithoch erreicht. Aktuell stagniert der Meme-Coin bei einer Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden USD. Dieses Jahr wurde klar: Pepe bleibt keine Eintagsfliege im Kryptosektor und hat sich etabliert. Allerdings gibt es ein großes Problem: Da Pepe auf der Ethereum-Blockchain beheimatet ist, sind die Gebühren im Vergleich zu anderen Meme-Coins zu hoch. Pepe Unchained umgeht dies mit einer eigenen Layer-2-Technologie, die in Zukunft das Zuhause für ein ganzes Ökosystem werden könnte. Polygon und Base sind zwei Layer-2-Projekte, die in den vergangenen Monaten und Jahren eine breite Nutzerschaft aufbauen konnte.

Pepe Unchained befindet sich aktuell noch im Presale, hat in etwas über einem Monat aber schon mehr als 5 Millionen USD eingenommen. Der Vorteil für frühe Presale-Teilnehmer: Der PEPU Kurs steigt mit jeder neuen Vorverkaufsstufe weiter an. Zudem können Sie bis zum Ende des Presales von der hohen Staking-Rendite profitieren. Bis zum Launch erzielen Anleger somit einen Buchgewinn, den Sie dann bei einem erfolgreichen Launch realisieren könnten.

Jetzt Pepe Unchained kaufen

Dogecoin: Bietet Doge noch Steigerungspotenzial?

So riskant Meme-Coins auch sein mögen, können sich zumindest Dogecoin-Investoren auf die Historie der ersten Parodiewährung beziehen, um eine etwaige Investition zu rechtfertigen. Denn Dogecoin existiert mittlerweile seit 10 Jahren und ist nicht nur noch eine aktiv genutzte Kryptowährung, sondern sogar auf Rang acht der wertvollsten digitalen Währungen.

Und auch wenn die Bezeichnung als “sicherer Hafen” innerhalb des Meme-Coin-Ökosystems für Dogecoin übertrieben erscheint, ist die Basis des Dogecoins deutlich sicherer als die von neuen Meme-Coins. Da der Meme-Coin-Markt besonders viele neue Anleger an den Markt lockt, könnten Investoren in Zukunft auf ein Revival der Kryptowährung hoffen. Die Hoffnungen scheinen nicht unberechtigt: Denn nicht selten erreicht eine Kryptowährung ihr Allzeithoch eines vergangenen Bull-Runs. Dogecoin hatte im Mai 2021 eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden US-Dollar erreicht. Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von DOGE jedoch nur auf 19,5 Milliarden USD. Es ist also durchaus Luft nach oben da.

Weitere Integrationen wie in X (ehemals Twitter) könnten den Dogecoin Kurs erneut anheizen. Und Dogecoin ist aufgrund der Größe eher ein Kandidat für solche Integrationen als andere Meme-Coins. Einziger Wermutstropfen im Vergleich zu WienerAI: Dogecoin hat eine implementierte Inflation. Jedes Jahr werden 5,3 Milliarden neue Token geschürft.

