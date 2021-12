E-Bike-Hersteller Daymak ermöglicht umweltfreundliches Krypto-Mining

• Das kanadische Unternehmen Daymak will Krypto-Mining umweltfreundlicher machen• Hierzu hat das Unternehmen den sogenannten Crypto Solar Tree entwickelt• Dieser kann mit Solar- und Windenergie bis zu elf Kilowatt Leistung erzeugen

Das Mining von Kryptowährungen ist aufgrund des hohen Energieaufwands sehr umweltschädlich. Laut Angaben der Tagesschau werden die virtuellen Währungen häufig in großen "Mining-Farmen" in Ländern mit niedrigen Strompreisen hergestellt. Der Strom wird hierbei zum größten Teil von fossilen Energieträgern bezogen. Der kanadische E-Bike-Hersteller Daymak, der unter dem Label Avvenire 2022 auch Elektroautos und elektrisch betriebene Kleinflugzeuge bauen möchte, will nun mit einem neuen Produkt emissionsfreies Krypto-Mining ermöglichen.

Die Funktion des Crypto Solar Tree

Laut einer Pressemitteilung handelt es sich bei dem Produkt um den sogenannten Crypto Solar Tree, der mit Solar- und Windenergie bis zu elf Kilowatt Leistung erzeugen kann. Der Crypto Solar Tree sieht, wie der Name schon vermuten lässt, mit seinen integrierten Solar-Panels, Windturbinen und einem Energiespeicher mit der Möglichkeit, Elektrizität für bis zu zwei Tage zu speichern, wie ein futuristischer Baum aus. Mit der produzierten Energie können zum Beispiel die E-Fahrzeuge des Herstellers geladen oder emissionsfrei Kryptowährungen geschürft werden. Hierfür hat das 2002 gegründete Unternehmen die sogenannte Nebula-Technologie entwickelt, die ein Schürfen und Verwalten von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Dogecoin ermöglicht. Laut der extra eingerichteten Website cryptosolartree.com funktioniert dies so effektiv, dass sich der futuristische Krypto-Baum nach 24 Monaten amortisieren soll. Zusätzlich verfügt der Crypto Solar Tree über eine 5G-Verbindung und es besteht die Möglichkeit, externe Mining-Hardware anzuschließen. Nach Angaben von Daymak können die Bäume sowohl in privaten Gärten wie auch in öffentlichen Parks oder netzfernen Standorten aufgestellt werden. Für Gebiete ohne Zugang zu sauberem und fließendem Wasser bietet der Crypto Solar Tree auch ein Wassersammel- und -reinigungssystem an. "Der Crypto Solar Tree ist eine natürliche Ergänzung des Daymak-Ökosystems und dient als einer seiner vielen Anwendungen als erneuerbare Ladestationen für unsere Fahrzeuge. Zusätzlich erzeugter Strom kann zum Abbau von Krypto verwendet oder an das Netz zurückverkauft werden, was diese Bäume zu einer passiven Einkommensquelle macht. Und für diejenigen, die glauben, dass das gesamte Krypto-Mining der Umwelt schadet, sollte der Crypto Solar Tree ein großer Schritt in die richtige Richtung sein", so Aldo Baiocchi, Präsident von Daymak.

Drei Modelle werden angeboten

Laut Daymak kann der Crypto Solar Tree, der erst im Jahr 2023 ausgeliefert werden soll, mit einer Anzahlung von 5.000 US-Dollar vorbestellt werden. Im Falle eines Kaufrücktritts wird dieser Betrag wieder zurückgezahlt. Zusätzlich kann man sich zwischen drei Modellen (Standard, Deluxe und Ultimate) entscheiden. Das günstigte Modell kostet 14.999 US-Dollar und ist ausgestattet mit einer ein Kilowatt Windturbine, drei Kilowatt Sonnenkollektoren, 12-Kilowattstunden-Batterien sowie App-gesteuerte Nebula-Miner. Bei dem teuersten Modell, das 49.950 US-Dollar kosten soll, ist neben einer fünf 5 Kilowatt Windturbine, sechs Kilowatt Sonnenkollektoren, 25-Kilowattstunden-Batterien und App-gesteuerte Nebula-Miner auch eine Wasserreinigungseinheit verbaut.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

