Darum crasht die Take-Two Aktie heute heftig & ein NFT-Game, das eine Outperformance bringen könnte

Nach dem Schock am gestrigen Abend bricht die Take-Two Interactive Aktie deutlich ein. Aktuell notiert die Gaming-Aktie bei rund 90 $ und damit fast 20 % im Minus. Die Ursache dafür lässt sich schnell finden. Denn am gestrigen Abend veröffentlichte das US-amerikanische Unternehmen die Quartalszahlen. Dabei musste Take-Two die Prognose für das laufende Fiskaljahr zurückziehen, das am 31.03.2023 enden wird. Im abgelaufenen zweiten Quartal nach der Rechnung des Spieleentwicklers kam es zugleich zu einem Verlust, der deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Wie man jetzt mit der Take-Two Aktie verfahren und warum ein neues NFT-Game eine spannende Option für risikobereite Investoren darstellen könnte, erfahren Anleger im folgenden Artikel.

Montagabend veröffentlichte Take-Two Interactive die Zahlen für das abgelaufene Quartal von Juli bis September, dass im Fiskaljahr des Unternehmens das zweite Quartal ist. Dabei konnte man den Umsatz zwar um 62 % steigern, allerdings ist dies auf die Übernahme des Mobile-Gaming-Unternehmen Zynga zurückzuführen, das Anfang des Jahres für knapp 13 Milliarden $ gekauft wurde. Da die operativen Kosten deutlich stiegen und mit 932 Millionen $ weit über den Prognosen lagen, fällt auch der Gewinn schlechter aus. Die Profitabilität lässt zu wünschen übrig und Take-Two Interactive erwirtschaftete im vergangenen Quartal ein Minus von 1,54 $ pro Aktie, obgleich die Experten nur 1 $ je Aktie prognostizierten.

Damit musste das Management auch die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr zurückziehen. Der Verlust wird um über 50 % höher ausfallen als ursprünglich erwartet. Dabei führen die Verantwortlichen sich wandelnde Prioritäten, das makroökonomische Umfeld und hohe Währungsfluktuation an.

“We now expect to deliver Net Bookings of $5.4 to $5.5 billion in Fiscal 2023. Our reduced forecast reflects shifts in our pipeline, fluctuations in FX rates, and a more cautious view of the current macroeconomic backdrop, particularly in mobile.”

Charttechnisch musste Take-Two bereits zuletzt den maßgeblichen Widerstandsbereich ziehen lassen. Mehrfache Tests konnten nicht zu einem Ausbruch über das Resistance-Level führen. Der massive Kursrutsch mit hohem Volumen nach der gestrigen Prognosesenkung könnte nun zu einem Test der Mehrjahrestiefs bei rund 85 $ führen. Bei einem weiterhin steigenden Umsatz führt dies zumindest zu einer nach KUV immer günstigeren Bewertung der Take-Two Interactive Aktie.

Dies könnte ein antizyklisches Investieren in die Aktie des bekannten Spieleentwicklers spannend machen. Denn beim Gaming handelt es sich trotz aktueller Herausforderungen weiterhin um einen der größten Medienmärkte der Welt. Als eines der größten Unternehmen in diesem Segment verfügt Take-Two über bekannte Marken wie WWE 2K, GTA oder BioShock. Die Marken stellen einen erheblichen Burggraben dar – kaum ein Beispiel könnte dies wohl besser illustrieren als der Erfolg von GTA über 20 Jahre nach der erstmaligen Entwicklung.

Take-Two richtet den Blick in die Zukunft und möchte weiterhin als eines der innovativsten und effektivsten Unternehmen Wachstum im Gaming-Markt erzielen. Insbesondere GTA 6 soll in den nächsten Jahren den Umsatz weiterhin ankurbeln.

„Take-Two has a proven strategy and consistent track record of success, driven by our core tenets: we aspire to be the most creative, the most innovative, and the most efficient entertainment company in the world. As we strive to capitalize on the numerous opportunities ahead of us, we are committed to creating significant long-term value for our shareholders.”