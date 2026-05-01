Devisen: Euro fällt unter 1,18 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag unter 1,18 US-Dollar gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,6869 Dollar. Am Morgen hatte sie noch über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1700 (Donnerstag: 1,1702) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8547 (0,8545) Euro.

Verunsichert werden die Finanzmärkte durch die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Straße von Hormus. Die Vereinigten Staaten dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden. Zunächst hatte eine entsprechende Meldung die Ölpreise deutlich nach oben getrieben.

Insgesamt zeigt sich der Euro seit Kriegsbeginn vergleichsweise robust. So bewegt sich der Euro derzeit nur geringfügig unter dem Niveau von Ende Februar. Die Experten der Commerzbank verweisen auf die EZB. Der Markt traue es der Notenbank zu, auf den Energieschock weit schneller und stärker zu reagieren als im Jahr 2022. "Mit ihren Äußerungen am vergangenen Donnerstag dürfte dieser Glaube vorerst Bestand haben", heißt es in einer Mitteilung. So habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde doch recht klare Signale für einen Zinsschritt im Juni gesendet.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturindikatoren spielten am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Der von Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone legte im Mai unerwartet etwas zu. Der Wert bewegt sich aber weiterhin deutlich im negativen Bereich. In Deutschland trübte sich die Stimmung weiter ein. "Die größte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem negativen Sonderweg", schreibt Sentix.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86358 (0,86625) britische Pfund, 183,83 (183,21) japanische Yen und 0,9173 (0,9190) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.523 Dollar. Das waren gut 91 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he