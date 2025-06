Devisen: Euro gibt Teil der Gewinne vom Montag wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nach dem deutlichen Anstieg zum Wochenauftakt etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1417 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs nach schwachen amerikanischen Konjunkturdaten bis auf 1,1455 US-Dollar und damit wieder in die Nähe des Mitte April erreichten Mehrjahreshochs von 1,1573 Dollar gestiegen.



Am Dienstag könnten unter anderem die um 11 Uhr anstehenden Verbraucherpreise aus dem Euroraum für Bewegung sorgen. Am Nachmittag (16 Uhr) werden zudem Daten zum Auftragseingang der US-Industrie veröffentlicht./zb/mis