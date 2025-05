Devisen: Euro unter Druck - US-Inflationserwartungen deutlich gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1157 US-Dollar und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1194 (Donnerstag: 1,1185) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8933 (0,8940) Euro.

Am Freitagnachmittag stützten US-Konjunkturdaten den Dollar und setzten den Euro entsprechend unter Druck. Am Markt wurde auf die von der Universität Michigan erhobenen Inflationserwartungen der Verbraucher verweisen. Diese sind im Mai auf kurze Sicht deutlich angestiegen, was es der US-Notenbank erschweren könnte, die Leitzinsen schnell zu senken. Entsprechend war die US-Währung am Markt gefragt.

Auf Sicht von einem Jahr kletterten die Inflationserwartungen der US-Verbraucher von 6,5 Prozent im Vormonat auf 7,3 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit dem Jahr 1981. Experten hatten einen unveränderten Wert erwartet. Die längerfristigen Inflationserwartungen legten von 4,4 Prozent auf 4,6 Prozent zu. Auch hier war keine Änderung erwartet worden.

Vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik hat sich die Stimmung der US-Verbraucher insgesamt überraschend weiter eingetrübt. Dies sei auf den weiteren Anstieg der Inflationserwartungen zurückzuführen und deute darauf hin, dass die privaten Haushalte die Aussichten mit Blick auf die US-Zollpolitik weiterhin mit Sorge betrachteten, schrieb die für Nordamerika zuständige Volkswirtin Alexandra Brown von Capital Economics. Angesichts der jüngsten Deeskalation mit China erwartet sie jedoch im nächsten Monat eine deutliche Stimmungsverbesserung.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84270 (0,84240) britische Pfund, 163,05 (163,30) japanische Yen und 0,9381 (0,9377) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.174 Dollar. Das waren etwa 66 Dollar weniger als am Donnerstag./la/he