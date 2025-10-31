DAX23.980 -0,6%Est505.665 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +5,1%Nas23.834 +1,1%Bitcoin95.807 +2,5%Euro1,1529 -0,3%Öl65,17 +0,7%Gold4.019 -0,5%
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1554 US-Dollar

31.10.25 16:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8655 (0,8658) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88160 (0,88010) britische Pfund, 178,14 (178,37) japanische Yen und 0,9287 (0,9281) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl