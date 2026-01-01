DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1692 US-Dollar

12.01.26 16:39 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1692 (Freitag: 1,1642) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8553 (0,8589) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86740 (0,86770) britische Pfund, 184,42 (183,52) japanische Yen und 0,9313 (0,9314) Schweizer Franken fest./jkr/nas