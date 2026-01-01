DAX24.578 -0,5%Est505.889 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +0,5%Nas23.008 +0,2%Bitcoin75.846 +0,7%Euro1,1704 -0,2%Öl64,86 +1,3%Gold4.831 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trump-Rede in Davos: DAX schließt leichter -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Intel, BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein Vanguard-Finanzexpertin: So sollte dein Depot in deinem Alter aufgebaut sein
Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch Bitcoin schon im Bärenmarkt? CryptoQuant warnt vor weiterem Kursrutsch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1739 US-Dollar

21.01.26 16:08 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1739 (Dienstag: 1,1728) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8518 (0,8526) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87440 (0,87220) britische Pfund, 185,23 (185,18) japanische Yen und 0,9268 (0,9268) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl