DAX23.367 +0,2%ESt505.372 ±-0,0%Top 10 Crypto16,07 -1,3%Dow46.034 +0,6%Nas22.221 -0,5%Bitcoin97.578 -0,8%Euro1,1851 -0,1%Öl68,18 -0,5%Gold3.686 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: Dow freundlich -- DAX fester -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio Um 18 Uhr live: ETF-Trends 2025 - Bausteine für Dein Portfolio
Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Experten erwarten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1837 US-Dollar

17.09.25 16:20 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1837 (Dienstag: 1,1807) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8448 (0,8469) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86750 (0,86560) britische Pfund, 173,28 (173,55) japanische Yen und 0,9317 (0,9336) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl