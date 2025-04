Devisen: Eurokurs gibt Kursgewinne zurück - Trump lenkt im Zollkonflikt ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Handel seine deutlichen Gewinne aus dem europäischen Geschäft nahezu vollständig wieder eingebüßt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0962 US-Dollar, nachdem sie in Europa am Nachmittag bis auf 1,1095 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1045 (Dienstag: 1,0950) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9053 (0,9132) Euro gekostet.

Auslöser des starken Dollar-Anstiegs im US-Handel war die Nachricht, dass Präsident Donald Trump im internationalen Handelskonflikt zurückrudert und bestimmte - gerade in Kraft getretene Zölle - für 90 Tage aussetzt. Während dieses Zeitraums soll ein gesenkter Zollsatz von 10 Prozent gelten. Für China gilt das jedoch explizit nicht: Für chinesische Einfuhren hob Trump den Zollsatz vielmehr noch mal an - auf insgesamt 125 Prozent./edh/he