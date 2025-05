Krypto News: WIF & BONK brechen ein - Anleger setzen auf AI Agent MIND of Pepe

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Vorverkauf des Tokens MIND of Pepe ($MIND) befindet sich in der finalen Phase und endet in elf Tagen. In einem zunehmend selektiven Marktumfeld verlagert sich die Aufmerksamkeit von etablierten Meme-Coins wie DogWifHat ($WIF) und Bonk ($BONK) hin zu innovativen Projekten mit substanziellerem Anwendungsfokus. Diese Entwicklung deutet auf eine mögliche Kapitalrotation innerhalb des Segments hin – weg von kurzfristigen Hypes, hin zu Assets mit langfristigem Potenzial. Genau aus diesen Entwicklungen stehen Chancen für Anleger.

MIND of Pepe positioniert sich mit einem technologiebasierten Konzept, das auf künstlicher Intelligenz fußt und automatisierte Strategien im Kryptohandel ermöglichen soll. Die Annäherung an die 10-Millionen-Dollar-Grenze im laufenden Presale unterstreicht das wachsende Interesse an Lösungen, die über reine Spekulation hinausgehen.

Während der finale Tokenpreis bei nur 0,0037515 US-Dollar liegt, bleibt das aktuelle Bewertungsniveau aus Investorensicht attraktiv. Denn nur noch weniger als zwei Wochen ist der Einstieg zum fixen Preis bei MIND möglich.

Angesichts der anhaltenden Marktdynamik und des klaren technologischen Fokus von MIND of Pepe könnte das Projekt als Alternative zu klassischen Meme-Coins zunehmend Bedeutung gewinnen – vor allem durch seinen praxisorientierten Ansatz im KI-gestützten Trading.

Gewinnmitnahmen bei Meme-Coins – jetzt alles auf KI Token?

In der vergangenen Woche fiel die Marktkapitalisierung von Meme-Coins von etwa 76 auf rund 67 Milliarden US-Dollar – ein Rückgang von knapp 12 Prozent.

https://coinmarketcap.com/view/memes/

In der vergangenen Woche verzeichneten einige der stärksten Meme-Coins deutliche Kursverluste. Besonders betroffen waren dabei $BONK mit einem Minus von über 10 Prozent, $WIF mit einem Rückgang von rund 20 Prozent, $BRETT mit knapp 20 Prozent sowie $FLOKI, das rund 17 Prozent verlor. Trotz dieser Korrektur bleibt der übergeordnete Trend im 30-Tage-Vergleich positiv: $BONK liegt mit mehr als 50 Prozent im Plus, $WIF konnte seinen Wert sogar mehr als verdoppeln. Auch $BRETT und $FLOKI zeigten mit Anstiegen von rund 93 Prozent beziehungsweise 62 Prozent eine starke Entwicklung.

Die jüngsten Gewinnmitnahmen erfolgten in einem Marktumfeld, das nach politischen Impulsen – wie der angekündigten Zollpause durch den früheren US-Präsidenten Donald Trump – zunächst stark an Dynamik gewann. Mit der Realisierung der Kursgewinne beginnt nun eine Phase der Kapitalumschichtung. Ein wachsender Teil des Kapitals fließt derzeit vermehrt in Projekte mit KI-Fokus, die von Anlegern zunehmend als zukunftsträchtiger angesehen werden.

Folgen KI Token auf Meme-Coins? MIND of Pepe könnte profitieren

Die aktuelle Kapitalrotation beschränkt sich nicht nur auf etablierte KI-Token, sondern erreicht zunehmend auch kleinere Projekte mit hohem Renditepotenzial. In den letzten 30 Tagen verzeichnete Virtuals Protocol einen Kursanstieg von über 240 Prozent, während NEAR Protocol rund 24 Prozent, FET etwa 14 Prozent und Bittensor rund 36 Prozent zulegten. Kurzfristig zeigt sich jedoch ein gegenteiliger Trend: In der vergangenen Woche fiel VIRTUAL um über 6 Prozent, NEAR um mehr als 12 Prozent, FET gab rund 15 Prozent nach und TAO verlor knapp 9 Prozent.

Quelle: TradingView

Im Umfeld wachsender Nachfrage nach KI-Anwendungen im Krypto-Sektor rückt MIND of Pepe zunehmend in den Fokus. Das Projekt vereint Meme-Coins mit einer funktionierenden KI-Infrastruktur und adressiert damit sowohl spekulative Interessen als auch technologische Erwartungen. Bereits knapp 10 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Vorverkauf eingesammelt, der in wenigen Tagen endet. Der wachsende Zuspruch dürfte auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass MIND of Pepe im Gegensatz zu vielen anderen KI-Projekten bereits eine funktionierende Anwendung präsentiert.

Kernstück ist ein aktiver KI-Agent, der auf X öffentlich zugänglich ist. Dieser basiert auf fortgeschrittener Technologie wie Retrieval-Augmented Generation (RAG), semantischer Vektoranalyse, spezialisierten Large Language Models (LLMs) und einer dauerhaften Datenschicht. Ziel ist es, Marktnarrative, Stimmungen, Token-Transfers und Trends in Echtzeit zu analysieren und daraus verwertbare Strategien abzuleiten.

Das nächste Modul – das sogenannte MIND Terminal – befindet sich in Vorbereitung. Es soll eine interaktive Plattform bieten, die auf Token-Basis Analysen, On-Chain-Auswertungen und automatisierte Blockchain-Reaktionen in einem System zusammenführt.

Virtuals explodiert weiter über 1 Mrd. US-Dollar – MIND of Pepe geht live

Virtuals Protocol kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar. Der Anstieg reflektiert das starke Momentum rund um KI-Narrative und die frühe Rolle des Projekts in der aufkommenden Agentenökonomie. Zwar wurden erste Anwendungen wie Tracy.AI und AIXBT bereits veröffentlicht, jedoch befindet sich der Großteil des technologischen Fundaments – insbesondere im Bereich der Agentenentwicklung und plattformweiten Skalierung – weiterhin in einer frühen Aufbauphase.

https://coinmarketcap.com/currencies/virtual-protocol/

MIND of Pepe befindet sich weiterhin in der frühen Finanzierungsphase und wird aktuell mit weniger als 10 Millionen US-Dollar bewertet. Im Unterschied zu vielen Projekten dieser Größenordnung steht bereits ein funktionsfähiger KI-Agent auf der Plattform X zur Verfügung – ein seltener Entwicklungsstand in diesem Stadium. Sollte das Projekt nur die Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Virtuals Protocol erreichen, würde dies eine erhebliche Vervielfachung des aktuellen Wertes bedeuten.

Im Krypto-Sektor gelten Renditen im Bereich des Zwei- bis Dreifachen bereits als bemerkenswert – doch MIND of Pepe vereint zwei Komponenten, die in Kombination historisch häufig überdurchschnittliche Kursentwicklungen ausgelöst haben: ein einsatzbereites KI-System und ein ausgeprägtes Meme-Narrativ mit Community-Dynamik.

MIND of Pepe Presale endet in 11 Tagen – letzte Chance

MIND of Pepe verdeutlicht einen aktuellen Trend innerhalb des Marktes: Die Aufmerksamkeit verlagert sich zunehmend von rein spekulativen Meme-Coins hin zu Projekten mit technologischer Substanz. Während viele KI- und Meme-Token derzeit Korrekturen verzeichnen, bleibt $MIND als noch junger Token unter dem Radar – und könnte dadurch erhebliches Potenzial bieten. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, deren Plattformen sich noch in der Entwicklungsphase befinden, liefert MIND of Pepe bereits ein funktionierendes KI-System. Dies ist ein klarer Vorteil im Krypto-Presale.

Das Projekt ermöglicht zudem ein aktives Engagement über Staking. Nutzer können ihre erworbenen $MIND-Token mit einer dynamischen Jahresrendite von immer noch rund 245 Prozent APY einsetzen. Die Höhe der Erträge passt sich dabei laufend an die Teilnahme am Pool an – frühzeitige Beiträge sind mit höheren Raten verbunden.

Die Verbindung mit einem Wallet erfolgt über die Website des Projekts. Begleitend dazu kann die Entwicklung des KI-Agenten auf X verfolgt werden. Wer hier günstig dabei sein möchte, muss sich beeilen – denn der Krypto-Presale endet schon in rund 11 Tagen.

