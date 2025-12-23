DAX24.308 +0,1%Est505.745 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,6%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,07 ±0,0%Gold4.486 +1,0%
Devisen im Blick

Euro legt zum Dollar weiter zu: Das steckt dahinter

23.12.25 07:35 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro anzieht | finanzen.net

Der Euro hat am Dienstag an die positive Tendenz der vergangenen Tage angeknüpft.

Der Kurs der Gemeinschaftswährung Euro stieg bis auf 1,1781 Dollar und näherte sich damit wieder der Marke von 1,18 Dollar. Diese hatte er zuletzt Mitte Dezember getestet, konnte aber nicht nachhaltig darüber klettern. Sollte es dem Euro dieses Mal gelingen, könnte sich der Euro nach Einschätzung von Experten zum Jahresende hin noch mal dem 2025er-Hoch von 1,1919 Dollar aus dem September annähern.

Der Euro hat im bisherigen Jahresverlauf im Vergleich zum US-Dollar um knapp 14 Prozent zugelegt. Am Dienstag könnten mit den am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten vor Weihnachten noch einmal Schwung in den Devisenhandel bringen.

/zb/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

