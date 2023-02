Die besten Apps zum Geld verdienen im Jahr 2023

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im heutigen Zeitalter gibt es so gut wie für alles eine entsprechende App und wenn sie noch nicht vorhanden ist, dann wird sie höchstwahrscheinlich bald entwickelt, sofern sie einen echten Nutzen bringt. Denn bei Apps handelt es sich teilweise um besonders praktische Alltagshelfer, welche das Leben bereichern können. Eine solche Art stellen insbesondere die Apps zum Geld dar. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl unterschiedliche Arten, um ein paar Euros oder ein ganzes Gehalt zu verdienen sowie noch wesentlich mehr Anbieter. Um einen Überblick über die besten Möglichkeiten zu erhalten, wurde der folgende Beitrag geschrieben:

Umfrage Apps zum Geld verdienen

Durch das einfach Beantworten von ein paar Fragen kann Unternehmen und Marktforschern enorm geholfen werden, weshalb sie auch dazu bereit sind, Geld dafür ausgeben. Die Umfragen dauern in der Regel wenige Minuten und werden mit Punkten vergütet. Diese lassen sich dann gegen Gutscheine oder Bargeld umtauschen. Möglich wird dies auch bequem von zu Hause aus. Die Umfrage-Apps gehören dabei zu einer der beliebtesten Arten, um online Geld zu verdienen. Die Einkünfte hängen von der jeweiligen Umfrage sowie dem Arbeitsaufwand ab. Teilnehmen kann man an den Umfragen durch Apps wie:

Trendsetterclub

UNICUM Umfragepanel

Mingle Respondi

Swagbuck

Mobrog

Google Umfrage-App

Umfrage-Junkie

Testerheld

Poll Pay

Mikrojob Apps zum Geld verdienen

Es gibt eine Vielzahl an Mikrojobs, mit welchen sich über Apps Geld verdienen lässt. Dazu gehören neben der Teilnahme an Umfragen auch das Schreiben von Bewertungen und das Anschauen von Videos. Weitere Möglichkeiten stellen kleine Aufträge von Firmen dar, bei welchen bestimmte Ort besucht und Mikrojobs wie Überprüfungen von Produktplatzierungen, Preisen und Öffnungszeiten getätigt werden. Aus dem Angebot kann man die für sich passenden Jobs heraussuchen und ein paar Euro dazuverdienen, wobei die Vergütungen und Auszahlungen von dem jeweiligen Job sowie der Anwendung abhängen. Validiert werden diese meist innerhalb weniger Werktage. Zu einigen der bekanntesten Mikrojob-Apps zum Geld verdienen zählen unter anderem:

Swagbucks

Streetspotr

ShopScout

AppJobber

Roamler

Goldesel

Roamler

Streetbees

Streetspotr

BeMyEye

Jetzt stattdessen mit trendigem Kartenspiel mit App Geld verdienen!

Flohmarkt Apps zum Geld verdienen

Häufig sammeln sich im Haushalt schnell Gegenstände an, für welche kein Bedarf mehr besteht. Jedoch lassen sich viele dieser Staubfänger auch noch zu Bares machen, sodass schnell einmal größere Summen zusammenkommen und neuer Platz geschafft werden kann. Die nicht mehr benötigten Objekte können mithilfe der App schnell und einfach über den Marktplatz ins Internet gestellt werden. Somit können sie potenzielle Käufer auf der ganzen Welt sehen. Zudem kann mit ein wenig Expertise auch über den An- und Verkauf von Objekten eine Rendite erwirtschaftet werden. Somit bieten Flohmarkt-Apps auch weitere Möglichkeiten, wobei man mit ihnen sogar den ganzen Lebensunterhalt bestreiten kann.

Vinted

eBay

Kleinanzeigen

Shpock

Momox

Cashback Apps zum Geld verdienen

Durch Einkäufe über Partnershops können sich die Nutzer Provisionen verdienen, welche auch als Cashback bezeichnen werden. Sie stellen eine wunderbare Gelegenheit für Schnäppchenjäger dar, welche durch das Sparen mit Apps Geld verdienen wollen. Denn bei den Einsparungen lassen sich auch besonders attraktive Angebote finden, welche sich für einen wesentlich höheren Preis wiederverkaufen lassen. Auf diese Weise konnten einige bereits ein eigenes Einkommen erwirtschaften, indem sie die Preisunterschiede vollends zu ihrem Vorteil ausgenutzt haben. Damit die Rückerstattung erfolgen kann, müssen jedoch die jeweiligen Bedingungen des Angebots und der App beachtet werden.

iGraal

Shoop

Scondoo

Investment Apps zum Geld verdienen

Durch das kurzfristige Trading oder langfristige Investieren lässt sich ebenfalls Geld verdienen. Investment Apps bieten dabei einen Zugang zu den Finanzmärkten, wobei Vermögensanlagen in unter anderem Aktien, Anleihen, ETFs, Kryptowährungen, NFTs, Rohstoffe, Immobilien, Kunst, Sammlergegenstände und vieles mehr möglich sind. Somit kann über die Apps auch ein diversifizierter Ansatz verfolgt werden, wodurch wiederum das Risiko tendenziell reduziert wird. Einige bieten auch hilfreiche Features, wie Analysen, Nachrichten, Analysteneinschätzungen, automatische Handelsroboter, Social-Trading mit Handelssignalen von Profitradern und vieles mehr. Somit kann man rund um die Uhr Geld verdienen, wobei im Vergleich zu anderen Apps zum Geld verdienen insbesondere bei Anfängern auch Verluste möglich sind.

Jetzt mit K.I. und Big Data fundiertere Investmententscheidungen treffen!

Sharing Economy Apps zum Geld verdienen

Angesichts des Klimawandels und des bewussteren Konsums haben sich einige Menschen für ein minimalistisches Leben entschieden. Andere hingegen haben nicht die Möglichkeiten oder wollen unnötige Kosten sparen, indem sie ihre Besitztümer mit anderen teilen. In diesem Zusammenhang hat sich die Sharing Economy entwickelt und passend zu ihr auch Apps zum Geld verdienen. Geteilt werden können die unterschiedlichsten Dinge, wobei es aktuell primär Autos und Immobilien sind. Somit können Zweitwohnungen oder das Auto noch ein zusätzliches Einkommen erwirtschaften. Während Uber rund 25 % Provision einbehält, teilen sich bei BlaBlaCar die Nutzer die Kosten.

BlaBlaCar

Uber

Airbnb

GameFi Apps zum Geld verdienen

Die spaßigste Möglichkeit, um mit Apps Geld zu verdienen, stellen definitiv die Kryptogames mit P2E (Play-to-Earn) dar. Bei ihnen werden die Spieler für ihr Können sowie ihr Feedback bei Abstimmungen über die Entwicklung des Games mit Kryptowährungen belohnt und somit an dem Erfolg der Games beteiligt. Zudem können sie in Metaversen wie RobotEra auch ganz einfach ihre eignen Spielobjekte in Form von NFTs erstellen und über den Marktplatz verkaufen. In dem Metaversum werden aber auch eigene Wirtschaftskreisläufe bereitgestellt, innerhalb welcher sich die Spieler auf unterschiedlichste Weise ein Einkommen erwirtschaften können. Zu diesen zählen unter anderem Handel, Erstellung, Rohstoffförderung, Events, Eintrittsgelder, Vermietung von Immobilien und Werbeflächen.

Jetzt mit Spielen durch Apps Geld verdienen!

Werbe App zum Geld verdienen

Eine besondere Möglichkeit, um mit Apps Geld verdienen zu können, stellt Slidejoy dar. Es handelt sich dabei um eine App, welche nach dem Sperrbildschirm auf dem Handy Werbeanzeigen platziert. Durch das Scrollen nach Links können diese bei Interesse geöffnet werden. Lediglich das Entsperren des Handybildschirms erzielt somit Einkünfte. In diesem Zusammenhang spielt es auch keine Rolle, ob die Werbeanzeige angeklickt oder ignoriert wird, denn die Belohnung wird trotzdem vergütet.

Slidejoy

Jetzt stattdessen im Metaversum mit App Geld verdienen!

Handyfoto Apps zum Geld verdienen

Mittlerweile sind auf den meisten Smartphones Hochleistungskameras integriert, mit welchen sich hervorragende Aufnahmen in HD machen lassen. Durch einfache Schnappschüssen können sich Nutzer mit den entsprechenden Apps Geld verdienen. Dafür kann man die besten Aufnahmen über die Anwendungen auf die Marktplätze hochladen. Die Einnahmen hängen dabei von der Qualität der Dateien, dem bereits vorhandenem Angebot sowie der Nachfrage ab. Neben Fotos lassen sich aber auch andere Medien monetarisieren, wie beispielsweise Videos und Audios.

ShutterStock Contributor

EyeEM

ME2 Apps zum Geld verdienen

Am gesündesten lässt sich über ME2 (Move-to-Earn) mit Apps Geld verdienen. Denn seit dem Hype um Pokémon Go haben viele das Potenzial von Apps für einen gesünderen Lebensstil entdeckt. Einige innovative Kryptowährungen haben das Konzept für sich zunutze gemacht und es noch weiterentwickelt. Eines der Eindrucksvollsten ist momentan Fight Out, welches von einem Team aus weltberühmten Spitzensportlern und aus dem Fernsehen bekannten Proficoaches geleitet wird. Es belohnt die Leute nicht mehr nur wie ein einfacher Fitnesstracker beim Jogging, sondern unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Sportdisziplinen. Im Unterschied zu anderen Kryptowährungen beinhaltet Fight Out aber auch noch physische Fitnesscenter mit erstmaliger Anbindung an das Metaversum.

Freelancing Apps zum Geld verdienen

Über Apps wie Fiverr und Upwork können sich Menschen mit passenden Aufträgen entsprechend ihren beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse suchen. Dabei können auch Talente auf ungewöhnliche Art und Weise ein Einkommen generieren. Anstelle einer herkömmlichen Festanstellung bei einem Auftraggeber, handelt es sich in diesem Falle tendenziell um wechselnde Arbeitsverhältnisse. Über ein persönliches Profil können potenzielle Arbeitgeber dann die eigenen Qualifikationen und Bewertungen von vorherigen Jobs sehen. Während man auf Upwork auch Jobangebote suchen kann, erstellt man auf Fiverr hingegen eigene Anzeigen, welche online auf einem Marktplatz von den potenziellen Interessenten gefunden werden können.

Fiverr

Upwork

99designs

Tester Apps zum Geld verdienen

Weitere Apps zum Geld verdienen beschäftigen sich mit dem Bereich der Spiele-, App-, Website- und Service-Tests. Einige von ihnen zahlen pro Überprüfung sogar mehr als 50 € oder verschenken kostenlose Produkte. In diesem Zusammenhang erhalten Tester teilweise auch hohe Rabatte oder teure Produkte, welche manchmal 240 € und mehr kosten.

Empfohlen.de

Testerheld

Jetzt mit virtuellen VR-Haustieren Geld verdienen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig.