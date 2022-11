Die fünf besten Krypto Presales im November 2022: Neue Coins mit massivem Upside nach ICO

In den vergangenen Tagen besserte sich das Sentiment für Kryptowährungen. Die wertvollsten Coins wie Bitcoin oder Ethereum konnten in den letzten Tagen eine erste Erholung wagen, BTC notiert vor dem wichtigen Fed-Treffen nun über 20.000 $, während Ethereum immerhin die 1500 $ weitgehend nachhaltig hält.

Nichtsdestotrotz ist die aktuelle Erholung weiterhin auf einem fragilen Gerüst gebaut. Konjunkturdaten und makroökonomische Belastungsfaktoren scheinen jederzeit in der Lage, dieses Gebilde einzustürzen, was einen erneuten Test der Verlaufstiefs zur Folge haben könnte. Ob die Erholung ein Ende des Bärenmarkts bringt oder die Krypto-Anleger erneut auf eine harte Probe gestellt werden, zeigt sich in den nächsten Wochen.

Nichtsdestotrotz kann es in jedem Fall eine spannende Option sein, neue Coins in ein diversifiziertes Krypto-Portfolio einzustreuen. Denn diese korrelieren während ihrer Presales häufig weniger mit dem Gesamtmarkt. Wer zugleich trotz Bärenmarkt das Kapital der Investoren einsammelt, stellt bereits früh relative Stärke unter Beweis und könnte im nächsten Bull-Run übermäßig profitieren. Zudem haben Früh-Investoren die Chance, sich an zukunftsträchtigen Kryptos zu beteiligen, die vielleicht irgendwann in die Top 100 gelangen.

Eine Auswahl der fünf besten Krypto Presales im November 2022 gibt es im folgenden Artikel. Obgleich neue Coins historisch evident massives Upside-Potenzial bereithalten, sollten auch die Risiken nicht ignoriert werden. Denn ganz im Sinne einer Survivorship Bias bleiben schlichtweg die Erfolgsgeschichten besser im Gedächtnis – doch nicht jede Kryptowährung wird langfristig Gewinne bringen.

1. Dash 2 Trade (D2T): dieser Mega-Presale möchte das neue Bloomberg-Terminal für Kryptos entwickeln

Nach weniger als zwei Wochen Presale konnte der Dash 2 Trade Token mittlerweile über 4 Millionen $ einsammeln, sodass sich auch die zweite Phase mit einem Token-Preis von 0,05 $ bereits dem Ende nähert. Insgesamt wird es neun Phasen geben, die dritte Phase dürfte spätestens am Wochenende anbrechen. Wer D2T Token noch für 0,05 $ kaufen möchte, muss somit schnell sein.

Phase Token-Preis Raising Capital Token-Anzahl 1 0,0476 $ 1,666,000 $ 35.000.000 2 0,0500 $ 3,500,000 $ 70.000.000 3 0,0513 $ 3,591,000 $ 70.000.000 4 0,0533 $ 4,663,750 $ 87.500.000 5 0,0556 $ 4,865,000 $ 87.500.000 6 0,0580 $ 5,075,000 $ 87.500.000 7 0,0606 $ 5,302,500 $ 87.500.000 8 0,0635 $ 5,556,250 $ 87.500.000 9 0,0662 $ 5,792,500 $ 87.500.000

„The goal for our Dash 2 Trade platform ist o be a world class crypto analytics and social trading platform. We want to provide as much value to our users as possible with actionable trading signals, accessible on-chain analysis and all oft he trading tools needet to take advantage of opportunities in the market“

Frei übersetzt könnte man die Vision ergo wie folgt übersetzen – Dash 2 Trade möchte das Bloomberg-Terminal für Kryptowährungen für jedermann werden. In Zukunft soll ein leistungsstarkes, multifunktionales Dashboard entstehen, das zahlreiche Funktionen für die Suche nach profitablen Setups bereithält. Das Krypto-Trading wird einfacher und bestenfalls auch profitabler – da die Krypto-Adoption im Allgemeinen voranschreitet und immer mehr Menschen mit Kryptowährungen handeln wollen, könnte Dash 2 Trade eine massive Nachfrage generieren.

2. IMPT.io (IMPT): umweltfreundliche Kryptowährung für einen transparenten und effektiven Emissionshandel

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Impact-Investing & Renditepotenzial – all das könnten Krypto-Anleger bei diesem Presale im November 2022 finden. Der IMPT.io-Presale konnte bereits nach weniger als einem Monat die erste Phase abschließen. Aktuell konnte IMPT.io bereits 12 Millionen $ einnehmen. Das Konzept einer nachhaltigen Online-Shopping-Plattform mit integriertem Emissionshandel, der auf der Blockchain basiert, suggeriert Disruption. Bis in das erste Quartal 2023 wird der Presale dauern – da nur noch eine Preiserhöhung von 0,023 auf 0,028 $ erfolgt, bleiben die Buchgewinne moderat.

Dennoch könnte sich der umweltfreundliche IMPT Coin auch mittelfristig als Renditegarant herausstellen, wenn man die zugrundeliegenden Wachstumsmärkte berücksichtigt (immer vorausgesetzt, dass Bekanntheit und Nachfrage steigen).

Der IMPT Token ist per se ein ESG-konformes Asset, das höchsten Ansprüchen in puncto Nachhaltigkeit genügt. Da immer mehr Menschen mit Impact investieren wollen, steigt die Chance auf eine Outperformance von ESG-Assets. Zudem strebt IMPT.io einen Blockchain-basierten Handel mit Emissionsgutschriften an, der auf fakultativer Basis erfolgt. Auch der fakultative Emissionsmarkt wächst weit überdurchschnittlich. Bereits eine partielle Marktdurchdringung könnte den IMPT Token mittelfristig antreiben.

3. VitalVeda (VVFIT): dieser Metaverse Token möchte Sport & Fitness revolutionieren

„World First Global Metaverse GYM using VR, AR and IoT Technologies to Revolutionize the future of Sports & Fitness“

In einer Gesellschaft, in welcher Sport, Gesundheit, Fitness und eine optische Ästhetik immer wichtiger werden, könnte diese Vision Anklang finden. Denn VitalVeda setzt auf verschiedene, dem Kryptomarkt immanente, Potenziale, um den Fitnessmarkt zu disruptieren und ein Metaverse für die Fitnessstudios der Zukunft zu bauen. Mit der Integration von Web3, NFTs, Play-2-Earn-Funktionen, VR und AR sollen die Nutzer durch Rewards motiviert werden, sich sportlich zu betätigen und ihre Gesundheit zu fördern.

Der native VVFIT Token wird jedoch nur zu einem geringen Anteil im Presale verkauft. Der hohe Anteil des Teams, externer Partner, Entwickler oder zukünftiger DEX/CEX-Listings bereitet ein wenig Sorgen. Denn hier könnte die Tokenomics eine massive Verwässerung der Früh-Investoren begünstigen. Zugleich scheint noch unklar, ob das Metaverse-Gym wirklich in sportaffinen Bevölkerungsgruppen adäquaten Ersatz bieten kann. Spannend ist die Idee hinter VitalVeda jedoch allemal.

4. EstateX (ESX): einfach, sicher und fraktional in Immobilien investieren – Blockchain meets Real Estate

Der ESX Presale wird noch im Jahr 2022 beginnen. Aktuell haben Krypto-Anleger noch rund 25 Tage Zeit, sich auf der Website von EstateX in die Whitelist einzutragen, um frühzeitig die ersten ESX Coins kaufen zu können. Diese befinden sich später im Mittelpunkt der Plattform, die einen einzigen Zweck verfolgt – die Revolution des Immobilieneigentums. Denn fortan sollen alle Menschen einfacher denn je in Immobilien investieren können. Dies wird mit dem Blockchain-basiertem, fraktionalen Investieren in Immobilien gewährleistet. Daraus resultiert der Vorteil, dass bereits kleine Beträge ausreichen, um erste Immobilien zu kaufen, das Risiko zu streuen und die Eigentumsverhältnisse unveränderlich auf der Blockchain zu speichern.

5. Calvaria (RIA): neues NFT-Sammelkartenspiel im Presale – gelingt der Eintritt in den Massenmarkt?

Einer der besten Krypto-Presales für den November 2022 könnte auch das neue NFT-Sammelkartenspiel Calvaria sein. Hier werden sich die Gamer in Zukunft in einem Battle mit individuellen Karten gegeneinander messen. Selbstverständlich werden diese als NFT abgebildet und spiegeln einzigartige Fähigkeiten wider. Die dritte Phase des Presales ist mit rund 85 % fast abgeschlossen. Aktuell kostet der native RIA Token 0,02 $, bis zum Ende des Presales wird der Preis auf 0,055 $ angehoben. Die attraktive Preisstaffelung garantiert enorme Buchgewinne während des Presales.

Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum Calvaria zu den besten Krypto Presales im November gehört. Denn ein NFT-Sammelkartenspiel ist nicht unbedingt eine revolutionäre Idee. Allerdings möchte Calvaria endlich den Massenmarkt erreichen und setzt dafür auf eine kostenlose Smartphone-App, von welcher die herkömmlichen Gamer erst im nächsten Schritt zum Play-2-Earn-Game konvertiert werden. Wenn dies gelingt, könnte Calvaria (RIA) auch nach dem Presale kräftig pumpen.

