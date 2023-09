Diese Coins könnten 2024 explodieren! 🚨

Unsere aktuellste Bitcoin Kurs Prognose geht von einem Preis bis 2030 pro BTC von rund 100.000 € aus. Zweifelsohne gehört Bitcoin damit zu den Top-Favoriten auf Coins, die 2024 explodieren könnten. Am klassischen Finanzmarkt hat kürzlich der deutliche Anstieg der NVIDIA-Aktie Anleger erfreut, auch Microsoft überraschte mit positiven Unternehmenszahlen. Im Kryptomarkt hat sich der Begriff des Explodierens etabliert. Es bedeutet schlichtweg, dass dieses digitale Asset oder Coin im nächsten Jahr für neue Höchststände an den Börsen sorgen könnte.

Das ist die letzte Chance für Anleger, in Wall Street Memes zu investieren, bevor der Token an die erste Top-Exchange zum öffentlichen Handel geht. Wie Sie selber wissen, sind die Preise nach dem Token Launch meist deutlich höher als im Vorverkauf.

Derzeit kostet 1 $WSM nur 0,0337 $ und ist damit extrem günstig, also ein Coin unter 1 Dollar. Viele Anleger suchen nach günstigen Kryptowährungen, um mit geringen finanziellen Mitteln einzusteigen und später zum bestmöglichen höheren Preis wieder verkaufen zu können.

Doch der Meme-Coin Wall Street Memes ist nicht vordergründig zum kurzfristigen Spekulieren geeignet. Es geht vielmehr um langfristiges Investment, denn der native Utility-Token $WSM lässt sich im Protokoll des Projektes sperren. Alle Vertragsdetails zum Krypto-Staking sind im Smart Contract, der extern geprüft wurde, enthalten.

Das innovative Staking-Dashboard ist online und zeigt jedem Anleger genau an:

Es sind zum Start des offiziellen Handels gerade einmal vier Monate vergangen, in denen das Projekt rund um die Finanz-Memes für viel Aufruhr am Markt gesorgt hat. Mehr als 24 Millionen USD haben Anleger aus dem Privatsektor investiert. Im Staking-Pool befinden sich aktuell mehr als 375 Millionen gesperrte Token. Dieser Wert ist einzigartig am Kryptomarkt für Pre-Sales.

Wall Street Memes erzeugt derzeit extreme Handelsaktivitäten, die Liquidität steigt stündlich und die Spannung genauso. Durch die hohe Anzahl gesperrter Token im Staking-Vertrag stehen weniger $WSM-Token zum Trading bereit, was sich positiv auf den Preis auswirken dürften. Anleger blicken jetzt mit Spannung auf die sozialen Medien, um zu erfahren, auf welcher Top Tier 1 Exchange der Token von Wall Street Memes zum ersten Mal live geht.

Bei Bitcoin BSC handelt es sich eigentlich um eine Bitcoin-Klon, das Projekt wird auch häufig als Bitcoin 2.0 oder Bitcoin-Alternative bezeichnet. Die Entwickler sind offenbar begeisterte Bitcoin-Anleger und haben eingesehen, dass damals im April 2011 nicht jeder bei Bitcoin einsteigen konnte. Doch der damalige Preis von nur 1 Dollar pro Bitcoin hat nachgewirkt und so ist jetzt ein Bitcoin 2.0 am Markt erhältlich, der das Staking ermöglicht.

Bitcoin BSC steht genauso wie Wall Street Memes kurz vor dem öffentlichen Handel. Mit mehr als 4,5 Millionen USD konnte der Coin unter 1 Dollar schon ordentlich Liquidität anziehen. Experten erwarten, dass diese Summe auch über die Hard Cap von 6.063,750 $ hinausgehen wird. Es wird erwartet, dass der Pre-Sales in 8 bis 10 Tagen beendet ist. Auch hier gibt es eine Staking-Option, denn anders als der Original-Bitcoin, basiert Bitcoin BSC auf der Binance Smart Chain BSC.

Die Welt der Meme-Coins hat in den letzten Monaten rasant zugenommen. Das liegt vor allem daran, dass über Krypto Pre-Sales gezielt Kleinanleger und Investoren aus dem Privatsektor angesprochen werden. Damit fließt kontinuierlich Liquidität und frisches Kapital in den Markt. Mit Meme Kombat ist es dem Entwicklerterm um Matt Whiteman gelungen, eine Plattform für Meme-Wettkämpfe aufzubauen.

In virtuellen Schlachten treten nun die beliebtesten Meme-Coins gegeneinander an. Anleger, die zuvor den Token im Pre-Sales gekauft haben, bekommen nicht nur eine Menge Spielspaß geboten, sondern auch die Möglichkeit, auf den Ausgang der Meme-Kämpfe zu wetten. Das Rückgrat von Meme Kombat wird dabei von weiteren sehr erfahrenen Blockchain-Experten wie Karem, Kai, Adrian und Stuart unterstützt. Ihnen ist es zu verdanken, dass ein ganz außergewöhnliches Meme-Projekt entstanden ist.

Neben dem Platzieren von Wetten ist der native Utility-Token $MK auch für das Staking geeignet. Anleger erhalten damit die Chance auf ein passives Einkommen. Die jährliche zu erwartende Rendite (APY) liegt laut Webseite bei 112 %. Die zusätzlichen Einnahmen über das Staking des Meme Kombat Token wird über weitere Krypto Rewards aufgefüllt. Diese Prämien sind verfügbar, wenn die erste Phase live gehen wird, was die Entwickler für Ende dieses Jahres angekündigt haben.

Some may be small but posses amazing power



Let us settle our differences in the ARENA$MK presale is live, and then we have Kombat pic.twitter.com/Q4d8ae2bwT