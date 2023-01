Diese Kryptowährung bringt Play-2-Earn in den Massenmarkt und könnte in wenigen Tagen um das 7-fache steigen

Axie Infinity, Splinterlands, Decentraland oder Gaming Worlds sind nur einige Beispiele aus dem digitalen Währungsmarkt, die das Konzept Play-2-Earn mal mehr und mal weniger implementiert haben. Trotz differenter Erscheinung und vielfältiger Möglichkeiten haben diese Kryptowährungen alles eines gemeinsam – die Massenadoption ist gescheitert. Die P2E-Games haben partiell unter Krypto-Nutzern Erfolg – kämpfen jedoch nach einem anfänglichen Hype oftmals mit schnell schwindenden Spielerzahlen. Trotz aller Attraktivität und der immensen Chancen von Play-2-Earn gelang der Eintritt in den Massenmarkt bis jetzt (noch) nicht.

Das neue NFT-Sammelkartenspiel Calvaria: Duels of Eternity schickt sich an, die Herausforderungen zu bewältigen und auch endlich Nicht-Krypto-Nutzer für Play-2-Earn zu begeistern. Da der Presale mit über 99 % verkauften Token weit fortgeschritten ist, haben Früh-Investoren weniger als drei Tage Zeit, um noch günstig in RIA zu investieren. Dann wird schon nächste Woche der IEO folgen.

Zukunftsträchtige Vision: Calvaria als Brücke zwischen Gaming-Welt und Krypto-Space

„Calvaria: DoE is a bridge between crypto and the world as an ambassador to gamify the learning process, guiding users into crypto“

Obgleich man das eigene NFT-Sammelkartenspiel mit attraktiven Features wie Story-Modus oder 3D-Charaktere ausgeschmückt hat und in Zukunft auch eine eigene DAO folgen soll, ist die grundlegende Idee doch eher gewöhnlich. Denn Calvaria: Duels of Eternity ist nicht das erste und wohl erst recht nicht das letzte Sammelkartenspiel, das auf den Non Fungible Token basiert, um den Gamern klar das Eigentum zuzuteilen.

Dennoch gibt es einen Unique Selling Point, mit welchem es die Verantwortlichen besser als die Konkurrenz machen wollen. Calvaria soll eine Brücke zwischen der herkömmlichen Gaming-Welt und dem Krypto-Space werden. Deshalb wird es eine kostenlose Smartphone-Version geben, die als Free-to-Play-Version für jeden Gamer geeignet ist, ohne eine Krypto-Affinität besitzen zu müssen.

Zugleich wird eine Play-2-Earn-Version gelauncht – der einzige Unterschied: hier können die Gamer Rewards verdienen. Mittels versteckter Andeutungen über die Attraktivität der P2E-Version sollen die konventionellen Gamer sukzessive in das Krypto-Space konvertiert werden. Indem man fortlaufend neue Assets hinzufügt und den Spielmodi erweitert, möchte man einen hohen Unterhaltungsfaktor generieren. Dann sollen die Gamer nicht wie bei Axie Infinity zum nächsten Spiel wandern, sondern vielmehr dauerhaft Calvaria: Duels of Eternity mit hohem Suchtfaktor spielen.

99 % der Token verkauft: Soldout von Calvaria in den nächsten Stunden

Früh-Investoren müssen sich beeilen, wenn sie noch vor dem IEO bei BKEX ein Engagement in Calvaria aufbauen wollen – denn in den nächsten Stunden dürfte der Vorverkauf enden. Als Früh-Investor befindet man sich in guter Gesellschaft. Denn auch ein Krypto-Wal hat schon im Laufe des Vorverkaufs für rund 100.000 $ in Calvaria investiert und spekuliert augenscheinlich auf eine positive Kursentwicklung nach dem IEO bei BKEX. Dieser soll bereits Anfang Februar stattfinden. Entsprechend der Ankündigung von BKEX werden weitere Informationen in Kürze folgen.

Die Dynamik ist hoch. Noch drei Tage soll der Presale von Calvaria eigentlich dauern. Da nur noch rund 10.000 $ investiert werden können, dürfte der Ausverkauf frühzeitig gelingen. Spätestens morgen am Sonntag, den 29.01.2023, wird der Vorverkauf voraussichtlich enden. Dann gibt es die nächste Möglichkeit auf einen Kauf des innovativen Gaming-Token RIA erst in der kommenden Woche beim IEO. Wer jetzt noch schnell die letzten RIA Token kaufen möchte, kann einfach die Website besuchen, schnell das Wallet verbinden und dann ETH oder Stablecoins gegen RIA swappen.

