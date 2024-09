Dieser Memecoin könnte massiv von Zinssenkungen profitieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Pepe Unchained hat sich in kurzer Zeit als einer der spannendsten Memecoins in diesem Jahr positioniert. Mit einer Layer-2-Blockchain und einem Fokus auf schnelle, kostengünstige Transaktionen hebt sich das Projekt von anderen Memecoins ab. Besonders interessant ist, dass Pepe Unchained während der Presale-Phase bereits über 12,8 Millionen US-Dollar eingenommen und somit großes Interesse bei Investoren geweckt hat. Zusätzlich könnte Pepe Unchained massiv von den anstehenden Zinssenkungen in den USA profitieren. Sinkende Zinsen sorgen oft für mehr Investitionen in riskantere Anlageklassen wie Kryptowährungen, da traditionelle Anlagen wie Anleihen niedrige Renditen bieten. In einem Umfeld niedriger Zinsen könnten Memecoins ein Comeback erleben und auch Pepe Unchained Rückenwind liefern.

Was ist Pepe Unchained und warum ist das Projekt aktuell so beliebt?

Pepe Unchained ist ein neuer Memecoin, er eine eigene Layer-2-Blockchain namens Pepe Chain betreibt. Diese Blockchain wurde entwickelt, um einige der größten Herausforderungen von Ethereum zu lösen, wie hohe Transaktionsgebühren und langsame Geschwindigkeiten. Durch die Verwendung von Layer-2-Technologie bietet Pepe Unchained schnelle und kostengünstige Transaktionen, was es zu einer guten Alternative für Memecoin-Trader macht.

Das Projekt hat in seiner Presale-Phase bereits über 1,82 Millionen US-Dollar eingesammelt und wird stark von Großinvestoren unterstützt, die hohe Summen in den Token investieren. Das zeigt, wie groß das Vertrauen der Investoren in die langfristige Vision des Projekts ist. Pepe Unchained hebt sich von anderen Memecoins ab, indem es nicht nur auf Hype setzt, sondern auch auf echte technische Innovationen wie den Pepe-Blockexplorer und die einfache Verbindung zu Ethereum.

Pepe Unchained Staking soll für eine nachhaltige Kursentwicklung sorgen

Das PEPU-Staking von Pepe Unchained bietet eine starke Möglichkeit, passive Einnahmen zu generieren, indem Investoren ihre Tokens in Liquidity Pools hinterlegen. Vorteil des PEPU-Stakings sind die hohen jährlichen Renditen, die derzeit bei etwa 159 Prozent liegen. Die hohen Rewards sind möglich, da Pepe Unchained einen großen Teil der gesamten Umlaufmenge für die Staker reserviert hat. Staking ist vor allem für langfristige Investoren interessant, da es ihnen ermöglicht, kontinuierlich Geld zu erhalten, ohne die Tokens verkaufen zu müssen.

Um am Staking teilzunehmen, müssen Anleger zunächst PEPU-Tokens erwerben, was über die offizielle Website von Pepe Unchained möglich ist. Die Zahlung kann in Kryptowährungen wie ETH, USDT, BNB oder sogar per Kreditkarte erfolgen. Anschließend verknüpft man eine Krypto-Wallet, wie MetaMask oder Coinbase Wallet, um die gekauften Tokens zu verwahren und das Staking zu starten. Frühzeitige Teilnehmer am Staking profitieren besonders, da die Belohnungen mit zunehmender Anzahl an Stakern sinken.

Sicherheit durch Audits von Coinsult und SOLIDProof

Pepe Unchained hat sich durch umfassende Sicherheitsüberprüfungen von zwei Blockchain-Sicherheitsfirmen, Coinsult und SolidProof, noch mehr Vertrauen bei den Investoren erarbeitet. Beide Audits bestätigten, dass der Smart Contract des Projekts keine kritischen Sicherheitslücken oder Schwachstellen aufweist. Diese Audits bieten Investoren zusätzliche Sicherheit und erhöhen das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Projekts. In einer Branche, in der viele Memecoins oft ohne Sicherheitsüberprüfung starten, hebt sich Pepe Unchained durch diese zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen deutlich von seiner Konkurrenz ab.

Jetzt Pepe Unchained kaufen

