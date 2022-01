Exklusive Sammelkollektion: Gap steigt ins NFT-Geschäft ein

• Einzelhandelskonzern Gap lanciert NFT-Kollektion• Brandon Sines von Frank Ape ist für das Design zuständig• Kollektion ist in drei Stufen erhältlich

Der US-amerikanische Bekleidungseinzelhändler Gap hat in einer Stellungnahme vom 12. Januar 2022 die Markteinführung einer NFT-Kollektion angekündigt. NFT steht für Non-Fungible Token. Dabei handelt es sich um nicht austauschbare digitale Vermögenswerte. Damit will der Konzern im schnell wachsenden digitalen Ökosystem neue Kunden gewinnen. In seiner Stellungnahme kündigte das Unternehmen eine "Gamified Digital Experience" an.

Gap arbeitet mit Frank Ape und Tezos zusammen

Im Rahmen der Markteinführung erhalten Kunden die einmalige Gelegenheit, ein limitiertes Sammlerstück in Form eines Gap-Hoodies zu ergattern. Dafür arbeitet Gap mit dem Künstler Brandon Sines von Frank Ape zusammen. Das Unternehmen begründete die Zusammenarbeit mit einem Verweis auf gemeinsame Werte. "Gemeinschaft, Kreativität und Selbstentfaltung sind zentrale Werte in Sines Kunst, die Positivität und Gleichberechtigung verkörpert und mit den Gap Werten eines modernen amerikanischen Optimismus im Einklang steht", heißt es in der Stellungnahme.

Sines betont, dass sich mit der Partnerschaft der kreative Kreislauf geschlossen habe und es ihm ermögliche, die "wundervollen Botschaften" von Frank Ape zu verbreiten und dabei mit einem der edelsten Marken in der Geschichte zusammenzuarbeiten. "Ich kann es nicht erwarten, die physikalischen und digitalen Kleidungsstücke zu teilen, an denen wir mit Fans von Gap und Frank auf der ganzen Welt zusammengearbeitet haben", so Sines. Wie Chris Goble, Chief Product Officer und General Manager von Gap North America, betont, hat das Unternehmen immer schon Kunst und Kultur miteinander verbunden. "Wir sind begeistert über die Wachstumschancen im digitalen Raum mit Künstlern wie Brandon Sines", sagt Goble. Im Rahmen seines Engagements für den Planeten, arbeitet Gap mit der offenen Blockchain Tezos zusammen, die einen energieeffizienten Ansatz zum Betrieb des Netzwerks verwendet. Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck fallen dabei vergleichsweise gering aus.

NFT-Kollektion bietet drei verschiedene Stufen

Seit dem 13. Januar ist der NFT-Shop von Gap verfügbar. Die digitale Kollektion wird auf drei verschiedenen Stufen angeboten: Common, Rare und Epic. "Common" ist die am wenigsten limitierte Stufe. Dies gilt jedoch nur für einen Zeitraum von 48 Stunden nach Veröffentlichung. Die dritte Stufe (Epic) ist die am stärksten limitierte Kollektion, welche sich die Interessenten verdienen müssen. Sie umfasst nicht nur digitale, sondern auch physikalische Kleidungsstücke. Der Besitz von zwei NFTs der Rare-Edition (Stufe zwei) zählt als Qualifikation für die Epic-Kollektion. Dieses System soll Kunden dazu ermutigen, Gap-Hoodies auf den beiden niedrigeren Stufen zu sammeln, um dadurch die digitale Epic-Edition von Brandon Sines und einen Hoodie in physikalischer Form erwerben zu können.

In Zukunft sollen weitere "digitale Erfahrungen" folgen

Mithilfe des neuen Projekts will das Unternehmen mehr darüber lernen, wie sich die Kunden in der digitalen Welt engagieren. "Als Teil unserer Mission, beständige Kundenbeziehungen aufzubauen, erneuert sich unser Team kontinuierlich", betont John Strain, Chief Digital und Technology Officer bei Gap, in der Stellungnahme vom 12. Januar. Das Unternehmen sei begeistert über die Möglichkeiten, die umweltfreundliche Blockchain-Technologien und die neuen Wege des Kundenkontaktes, die sich dem Unternehmen bieten. Für die Zukunft plant Gap weitere "digitale Erfahrungen", die in Partnerschaften mit Kulturschaffenden entwickelt werden sollen.

