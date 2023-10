Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

01.10.23 17:23 Uhr

Um 17:10 ist Bitcoin 27.137,24 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,62 Prozent höher als am Vortag (27.137,24 US-Dollar). In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 235,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 234,48 US-Dollar wert. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.682,96 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.671,10 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,71 Prozent. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 1,21 Prozent auf 66,88 US-Dollar, nach 66,08 US-Dollar am Vortag. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,5185 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem gewinnt Cardano am Sonntagnachmittag hinzu. Um 2,47 Prozent auf 0,2602 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,2540 US-Dollar. Währenddessen wird Monero bei 146,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (146,55 US-Dollar). In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1544 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1511 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0037 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0038 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1123 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1128 US-Dollar beziffert. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0262 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0265 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Dash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (27,81 US-Dollar) geht es um -0,32 Prozent auf 27,72 US-Dollar nach unten. Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht NEO um 2,73 Prozent auf 7,545 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 7,344 US-Dollar gemeldet wurde. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

