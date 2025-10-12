DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin97.923 +2,6%Euro1,1620 +0,2%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

12.10.25 17:23 Uhr
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Bitcoin ist am Nachmittag 113.046,06 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 1,94 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 110.892,87 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 7,4 Prozent auf 15,32 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 66,2 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 4,61 Prozent auf 97,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 93,41 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 7,26 Prozent auf 4.023,29 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 3.751,11 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 6,53 Prozent auf 533,40 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 500,72 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 3,78 Prozent auf 2,477 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2,387 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Dash-Kurs um 36,59 Prozent auf 53,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 39,38 US-Dollar an der Tafel.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 298,00 US-Dollar am Vortag auf 309,68 US-Dollar nach oben (3,92 Prozent).

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der NEO-Kurs um 9,15 Prozent auf 4,897 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,486 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 7,80 Prozent auf 0,1489 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1381 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 6,53 Prozent auf 0,6740 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,6327 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Stellar um 4,00 Prozent auf 0,3361 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3231 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0054 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com