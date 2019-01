Neuer Bitcoin-Wal: Tauscht Russland seine US-Dollar-Reserven in Bitcoin um?

Sanktionen aus den USA vermeiden

Denn nur so könne das Land US-Sanktionen umgehen, befürchtet der russische Universitätsprofessor Vladislav Ginko. Mit Bezug auf seine Verbindungen zur russischen Regierung sagte er kürzlich, Russland werde "in wenigen Wochen" massiv in Bitcoin investieren. Dabei könnte es sich um rund 10 Milliarden US-Dollar handeln.

"Die Sanktionen der USA können nur durch den Einsatz von Bitcoin reduziert werden. Aufgrund von US-Sanktionen ist die russische Elite gezwungen, US-Vermögenswerte und US-Dollar abzuladen und massiv in Bitcoin zu investieren. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die russische Zentralbank verfügt über 466 Milliarden US-Dollar an Reserven und muss diversifizieren, falls es (in der Zukunft) begrenzte Möglichkeiten dazu gibt... Ich glaube, dass die russische Regierung im Februar dieses Jahres damit beginnen wird, ihre Reserven mit Bitcoin zu diversifizieren, wenn der US-Kongress neue Sanktionen gegen Russland einführen wird", so Ginko.

Keine andere Wahl

"Wir haben kein Ziel, uns vom Dollar zu lösen. Es ist der Dollar, der sich von uns entfernt. Diejenigen, die solche Entscheidungen treffen, schießen sich nicht in den Fuß, sondern an einen empfindlicheren Ort, weiter oben im Körper", sagte der russische Präsident Wladimir Putin bereits im November 2018. Denn das Land habe bei neuen Sanktionen keine andere Wahl, als den Dollar als Zahlungsmittel im internationalen Handel einzuschränken.

Sollte Russland seine Vermögenswerte in Form von US-Dollar tatsächlich in die Kryptowährung eintauschen, könnte dies einen plötzlichen Aufschwung des Bitcoins bedeuten.

