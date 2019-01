BitPay-COO: Bitcoin könnte bis Ende 2019 kräftig steigen

Im November 2018 büßte die Kryptowährung Bitcoin mehr als 30 Prozent ein. Trotz des jüngsten Abschwungs der Kryptokurse, sieht Sonny Singh, COO des globalen Bitcoin-Zahlungsdienstleisters BitPay, dem kommenden Jahr optimistisch entgegen. In einem Interview mit Bloomberg betonte er eine große Preisbewegung, die er für Ende 2019 prognostiziert.

Etablierte Finanzinstitute treten in den Kryptomarkt ein

Singh sieht den Bitcoin bis Ende 2019 in einer Spanne von 15.000 bis 20.000 US-Dollar (13.000 bis 17.500 Euro). Treiber für diesen Kurssprung sollen - so der COO - etablierte Finanzinstitute sein. Denn im kommenden Jahr erwartet der Unternehmer, dass Finanzkonzerne mit Blockchain-betriebenen Produkten in den Krypromarkt eintreten werden. Durch den Eintritt dieser Institute könnte sich der Kryptomarkt strukturell verändern und der Preis erheblich angekurbelt werden.

Dabei sieht Singh vor allem Unternehmen wie Fidelity, Intercontinental Exchange, Bakkt und BlackRock als Treiber. Zudem stehen auch wichtige Börsengänge von Krypto-Unternehmen bevor. Unter anderem planen die Handelsplattform Coinbase und die Kryptobank Silvergate den Sprung aufs Börsenparkett. Auch die mögliche Einführung des Krypto-ETFs bringe einen aufregenden Moment mit sich, so Singh. Diese Umstände dürften demnach im nächsten Jahr zu einer großen Preisbewegung führen.

Der Bitcoin muss zuerst überleben

Doch trotz der Zuversicht, die der COO in das digitale Geld steckt, ist das verstärkte Eingreifen der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC kein allzu gutes Zeichen für die Zukunft der digitalen Token. Er ist in Bezug auf die Entwicklung des Bitcoins sehr optimistisch, sieht jedoch Gefahr bei einigen Altcoins. "Es gibt einen Unterschied wie zwischen Tag und Nacht zwischen Bitcoin und allem anderen. Bitcoin ist der 800-hundert Pfund schwere Gorilla. Das ist derjenige, der den Massenvernetzungseffekt bewirkt. Derjenige, um die die traditionellen Institutionen ihre Produkte herum bauen. Andere [Krypto-Ressourcen] […] Ich weiß nicht, was mit ihnen passieren wird. Ich denke, es ist sicher zu sagen, dass der ICO-Markt im Moment ziemlich tot ist. Vielleicht werden ein paar von ihnen überleben, ich bin mir nicht sicher, aber keiner von ihnen wird überleben, wenn Bitcoin nicht zuerst überlebt," sagte der BitPay-COO im Gespräch mit Bloomberg.

Obwohl Singh eine große Preisbewegung hervorhebt, sagt er auch, dass wir "nicht so sehr auf den Preis achten" sollten, sondern auf das was hinter den Kulissen passiert. Die Entwicklungen des Kryptomarktes zeigen nämlich, dass die Akzeptanz von Bitcoin als Zahlungsmittel ungeachtet des jüngsten Bärenmarktes immer weiter zunimmt.



Redaktion finanzen.net

