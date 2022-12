Ein M2E-Coin, um sie alle zu knechten

Für ein gesundes Leben belohnt werden, das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Dennoch widmen sich innovative Kryptoprojekte vermehrt diesem Bereich und machen sich das großartige Potenzial zunutze. Denn von einem gesunden Leben profitieren alle Beteiligten wie Sportler, Investoren und darüber hinaus auch die Krankenversicherungen, welche als mögliche Partner infrage kommen. Außerdem könnten mit der Einverständniserklärung die Nutzer ihre anonymisierten Daten auch für Belohnungen eintauschen. Auf diese Weise könnten über Big Data und künstliche Intelligenzen auch noch weitere wertvolle Fortschritte für die Wissenschaft gewonnen werden. Allerdings bietet das spannende Projekt mit vielseitiger Ausrichtung wesentlich mehr. Jetzt nicht verpassen!

Was genau ist Move-to-Earn?

Zuvor sind bereits einige Fitness-Anwendungen auf die Idee gekommen, dass sie ihre Nutzer mit unterschiedlichen Belohnungen vergüten. Dies waren unter anderem Geschenkkarten, Gutscheine und andere Dinge, sobald sie sportliche Ziele erfüllt haben.

Unter dem modernen M2E oder Move-2-Earn versteht man ein Konzept, welches sich die Symbiose aus Sport und Blockchains zunutze macht. Auf diese Weise können sich beide in ihren Eigenschaften ergänzen und somit die Zukunft des Sports einleiten. Das Grundkonzept liegt dabei darin, dass die Sportler für ihre Leistungen belohnt werden.

Zur Bewertung der einzelnen Resultate kommen Smart Contracts zur Anwendung. Damit die Informationen von der Blockchain auch ausgewertet können, nutzen die M2Es Sensoren, wobei dies in der Regel Mobilfunk und GPS sind.

Ein weiterer Aspekt stellen die Avatare dar, welche mit Gegenständen in Form von NFTs aufgerüstet werden können. Durch sie lassen sich dann auch in der Regel Belohnungen für die sportlichen Leistungen verdienen. Zudem entwickeln sich die Werte des Avatars entsprechend den persönlichen Resultaten. Ein weiteres Feature stellen Abzeichen und andere Errungenschaften dar.

Zukunft der M2E-Projekte

Ferner macht sich das besonders innovative Projekte FightOut gleich das Potenzial von wesentlich mehr Sportarten zunutze. Deshalb können auch mehr potenzielle Kunden als bei den Konkurrenten angesprochen werden. Für die Auswertung nutzt es die fortschrittlichsten Sensoren und Analysesoftware, welche beispielsweise in Wearables oder den Sportgeräten der eigenen Fitnessstudios sowie dessen Franchise-Kette zur Anwendung kommen.

Ein weiterer spannender Punkt an diesen ist die Anbindung an das Metaverse. Denn auf diese Weise sind künftig noch wesentlich mehr revolutionäre Funktionen möglich. So wie dies auch schon von anderen Games wie Nintendo Ring Fit in anderer Form umgesetzt wird. Dieses nutzt die Gamification, um bisher monotonen Sportarten einen neuen Kick zu verleihen. In diesem Zusammenhang müssen bei Yoga-Übungen etwa Monster bekämpft und beim Jogging Münzen auf unterschiedlichem Wege gesammelt werden. Zudem sind auch Herausforderungen, Duelle und Turniere möglich.

Auf diese Weise könnten sogar bisherige Sportmuffel von dem Angebot begeistert werden. Schließlich wurde die Anwendung von professionellsten Trainern entwickelt, welche sich das Potenzial der Motivation auf unterschiedlichstem Wege vollends zunutze machen. Dabei profitieren die Nutzer unter anderem von den förderlichen Effekten der Gemeinschaft aus Sportbegeisterten, die im Wettbewerb stehen und sich einander verpflichten. Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, zeigt das längere Durchhaltevermögen beim Gemeinschaftssport.

Zudem besteht auch eine äußert geringe Einstiegsschwelle, da keine überteuerten Anlagen in zufällige NFTs notwendig sind, welche zuvor viele von der Nutzung abgehalten haben. Somit erhalten Sportler auch eine Möglichkeit, um sich endlich ihren kostspieligen Traum einer Sportkarriere damit finanzieren zu können.

Neue Entwicklungen bei FightOut

Bisher haben sich dem außergewöhnlichsten Move-to-Earn-Projekt bereits einige Mitglieder angeschlossen. Dies sind unter anderem die Profisportler Amanda Ribas (MMA-Kämpferin), Tremayne Dortch (Fitness-Influencer), Savannah Marshall (professionelle Boxerin) und Taila Santos (MMA-Kämpferin). Sie werden ihre Expertise in die Entwicklung der Software, Seminare und das Projekt im Allgemeinen fließen lassen, wobei das Team und Angebot kontinuierlich expandiert werden sollen.

FightOut noch im stark gefragten Presale erhältlich

Für kurze Zeit bietet sich für Kryptoinvestoren die einmalige Gelegenheit, sich die Token innerhalb des Vorverkaufs zu einem besonders vorteilhaften Angebot zu sichern. Denn es werden unterschiedliche Boni in Abhängigkeit zu dem Investment gewährt.

Auf diese Weise können sich frühe Anleger bis zu 50 % extra sichern. Diese setzen sich dabei zusammen aus 10 bis 25 % für Investitionssummen von 500 bis 50.000 USD sowie weiteren 10 bis 25 % für Sperrzeiten von 6 bis 24 Monaten. Der Kurs für die ersten Token beträgt 0,01665002 USD, allerdings ändern sich die Konditionen im Verlaufe. Daher profitieren Interessierte vorwiegend zu Beginn.

Allerdings wurde nach gerade einmal 72 Stunden schon die Hälfte der Coins verkauft. Somit kann also nicht sichergestellt werden, dass alle rechtzeitig genug kommen, um sich das attraktive Angebot zu sichern.

Spätestens abgeschlossen werden sein soll der Vorverkauf am 31. März, sofern nicht zuvor alle Coins ausverkauft wurden. Bereits am 5. April soll dann schon das erste Listing an einer CEX erfolgen. Der dafür angesetzte Listingpreis liegt bei 0,0333 USD, was gerundet einer Rendite von 100 % entspricht. Für einen Zeitraum von 4 Monaten ist dies ein besonders hoher Gewinn, da er aufs Jahr gerechnet bei 300 % liegen würde.

Ebenfalls vorteilhaft ist die temporäre Verlustabsicherung zu Beginn des Jahres während der Gewinnrezession der Aktienmärkte in der Baisse. Schließlich können bis zum Listing keine Kursverluste verzeichnet werden und es besteht im Vergleich zum Eröffnungspreis eine sichere Rendite. Daher ist es eine besonders attraktive Möglichkeit im Kryptowinter, bis die Notenbanken möglicherweise von den Märkten dazu gezwungen werden, dass sie wieder eine akkommodierende Geldpolitik einleiten und somit den nächsten Bullenmarkt ausruft.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.