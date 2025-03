Ethereum-Bestände an Börsen erreichen Allzeittief, während Solaxy explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kursentwicklung von Ethereum ($ETH) haben sich viele in den letzten Monaten wohl anders vorgestellt. Während Bitcoin längst ein neues Allzeithoch erreicht hat, das weit über dem aus dem Jahr 2021 liegt, sieht es bei Ethereum ganz anders aus. Der Ether-Kurs notiert unterhalb der 2.000 Dollar Marke und damit weit entfernt vom Höchststand, der vor 4 Jahren erreicht wurde. Allerdings zeigt sich, dass sich das bald ändern könnte. Deutlich bullisher ist die Stimmung dagegen beim neuen Solaxy ($SOLX), der aktuell durch die Decke geht.

Ethereum-Verfügbarkeit sinkt

Die Blockchain-Technologie ermöglicht es, sämtliche Transaktionen einzusehen, weshalb auch alle möglichen Entwicklungen auf der Blockchain genau ausgewertet werden. Nun zeigen On-Chain-Daten, dass die Verfügbarkeit von $ETH an den Kryptobörsen auf ein Allzeittief gefallen ist. Man muss nicht viel von Kryptowährungen oder der zugrunde liegenden Technologie wissen, um zu verstehen, dass ein knappes Angebot den Preis schnell in die Höhe treiben kann. Vor allem, wenn die Nachfrage steigt.

https://twitter.com/rovercrc/status/1903386125298769963

Werden $ETH von Kryptobörsen abgezogen, schließt man daraus, dass die Besitzer dieser Coins wohl nicht vorhaben, sie in nächster Zeit zu verkaufen. Allein in den letzten 3 Tagen wurden über 360.000 Ether von den Börsen abgezogen.

https://twitter.com/ali_charts/status/1902983011617870244

damit stehen die Chancen gut, dass sich der Ether-Kurs in absehbarer Zeit doch noch erholt, wobei die meisten Experten auch ein neues Allzeithoch im Laufe des nächsten Jahres für möglich halten. Noch deutlich mehr Gewinnpotenzial sehen Analysten dagegen beim neuen Solaxy ($SOLX), der aktuell durch die Decke geht.

Anleger stürzen sich auf Solaxy

Mit Solaxy kommt nicht nur der $SOLX-Token auf den Markt, sondern auch eine neue Blockchain, die als erste Layer 2 für Solana konzipiert ist. Damit könnte die Solana Main Chain schon bald deutlich entlastet werden, was das Nutzererlebnis verbessern dürfte. Fehlgeschlagene Transaktionen und Ausfälle durch Überlastung könnten dann der Vergangenheit angehören. Im Gegensatz zu Ethereum haben Anleger bei Solaxy aber noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $SOLX-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Während des Presales können Anleger die $SOLX-Token noch zu einem günstigen Fixpreis kaufen, während der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell durch die Decke gehen könnte. Vor allem bei der extrem hohen Nachfrage, die sich schon jetzt zeigt. In wenigen Wochen haben Investoren bereits Token im Wert von über 27,4 Millionen Dollar gekauft.

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, sodass diejenigen, die früher einsteigen, schon einen ersten Buchgewinn bis zum Launch mitnehmen können. Setzt sich die Layer 2 durch, könnten hier bald zahlreiche Token und dApps gelauncht werden, wobei $SOLX für jede Transaktion und jedes Handelspaar benötigt werden würde. Der Bedarf könnte also extrem hoch sein, während das Angebot begrenzt ist.

Solaxy verfügt außerdem über eine integrierte Staking-Funktion, die in den ersten 2 Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen auszahlt. Das führt dazu, dass die meisten Käufer ihre Token aus dem Presale bereits staken, wodurch das Angebot zusätzlich verknappt wird, da gestakte Token beim Launch nicht sofort verkauft werden können. Analysten halten daher auch einen Kursanstieg um mehr als das 10-fache für möglich, sobald $SOLX an den Kryptobörsen gelistet wird.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.