Ethereum bleibt stabil über 1200 $: Hat Ethereum den FTX-Crash überstanden - jetzt kaufen?

Auf Wochensicht konnte Ethereum rund 3,5 % steigen. Damit konsolidiert der ETH Kurs über 1200 $. Beim Schreiben dieses Artikels notiert Ethereum nach Daten von Coingecko bei 1217 $. In den vergangenen 24 Stunden wurde ETH mit einem Volumen von knapp vier Milliarden $ zwischen 1201 und 1221 $ in einer denkbar engen Spanne gehandelt. Die eigentlich hochvolatilen Kryptos zeigen sich aktuell alles andere als volatil. Die Ruhe vor dem Sturm oder hat Ethereum den FTX-Crash mittlerweile überstanden? Ist die Konsolidierung nun Vorbote einer kräftigen Erholung und somit ein guter Zeitpunkt, um endlich Ethereum zu kaufen? Unsere Ethereum Kurs Prognose:

Ethereum kämpft sich zurück über 1200 $: Solide Handelswoche für ETH

Im Wochenchart stellt sich die jüngste Entwicklung von Ethereum wenig beeindruckend dar. Denn das Kursplus in der vergangenen Woche scheint aktuell nicht mehr als eine technische Gegenbewegung nach dem FTX-Crash, die Ethereum wieder aus dem nach RSI überverkauften Zustand in den neutralen Bereich zurückführte. Die gleitenden Durchschnitte sind weiterhin deutlich vom aktuellen Ether Kurs entfernt. Selbst das Erreichen des SMA 50 bei rund 1350 $ bräuchte wohl zunächst deutliche Kaufimpulse, die man aktuell vergeblich sucht.

Im Stunden-Chart konnte der Ethereum Kurs zuletzt mehrere gleitende Durchschnitte überwinden und kehrte nach dem Crash infolge des Dumps durch den FTX-Hacker wieder in die etablierte Seitwärtsrange zurück. Allerdings verläuft die Kursentwicklung aktuell mit wenig Volumen ? wirklich nachhaltig sieht die Trendwende (noch) nicht aus.

Ethereum Gas Preis auf Monatstief: Inflation kehrt zu Ethereum zurück

Während sich Ethereum aktuell relativ solide zeigt und die Konsolidierung voranschreitet, fällt der Gas-Preis im Ethereum-Netzwerk auf ein Monatstief. Einhergehend mit der geringen Anzahl an Transaktionen, die momentan bei Ethereum verarbeitet werden, ist die Gas-Fee vergleichsweise günstig.

Da Gas-Preis und Token-Burning bei Ethereum seit EIP-1559 und der London Fork untrennbar miteinander verbunden sind, wirkt sich dies auch auf den Total Supply bei Ethereum aus. Dieser notiert zwar immer noch unter dem Niveau vom Merge und ist somit real deflationär. Dennoch gab es in den vergangenen Tagen eine gegenteilige Entwicklung, als sich die Deflation verringerte und der Total Supply an Ether wieder anstieg. ?Ultrasound Money? gibt aktuell die Deflationsraten mit -0,009 % für das Jahr an.

