Ethereum Kurs Prognose: 3 Gründe, warum sich ETH 2023 erholt und zwei alternative Kryptos, die dennoch besser performen könnten

2022 war für Krypto-Anleger und ETH-Holder ein Jahr zum Vergessen. Seit Jahresbeginn notiert ETH rund 66 % im Minus. Damit hat man rund zwei Drittel des Werts eingebüßt. Auch eine Erholung in den letzten zwei Wochen des Jahres 2022 scheint eher unwahrscheinlich. Für Krypto-Anleger dürfte es nun an der Zeit sein, das laufende Jahr abzuhaken und den Blick in die Zukunft zu richten. Denn es gibt durchaus – fernab von einer Besserung der makroökonomischen Situation und ein Ende des aggressiven Straffungszyklus in der Geldpolitik – auch Ethereum-immanente Faktoren, die eine Erholung in 2023 begünstigen könnten.

Am Sonntag, dem 18. Dezember, notiert Ethereum auf Tagessicht rund 0,5 % im Plus und wird bei 1187 $ gehandelt. In den vergangenen 24 Stunden etablierte sich dabei eine enge Handelsspanne zwischen 1174 und 1193 $. Auf Wochensicht verlor ETH rund 6 % seines Werts. Damit kehrte der Ethereum Kurs zurück in eine zuvor etablierte Seitwärtsrange, die man eigentlich erfolgreich verlassen konnte. Schlimmstenfalls scheint hier ein weiterer Rücksetzer bis auf rund 1070 $ in 2023 möglich.

Doch warum könnte man Ethereum im Dezember 2022 dennoch akkumulieren und fundamental orientiert auf eine Erholung in 2023 spekulieren?

1. Starke Tokenomics nach Merge

Ethereum 2.0 wurde erfolgreich implementiert, eignete sich kurzfristig nicht als Kurstreiber. Warum sich das 2023 ändern könnte, ist die veränderte Tokenomics im Ethereum-Netzwerk. Denn mit dem Merge wurde die Ausgabe neuer Coins deutlich reduziert. Zugleich hat Ethereum mit der London Hard Fork und EIP-1559 einen Burning-Mechanismus in Abhängigkeit von den Netzwerkgebühren implementiert. Sollten der durchschnittliche Gas-Preis über 16gwei liegen, bedingt dies Deflation. Bereits jetzt lassen sich die Auswirkungen deutlich darstellen, wenn man den Vergleich von Ethereum-PoW und -PoS wagt. Das Angebot ist deutlich geringer und könnte im nächsten Bull-Run bei dynamischer Nachfrage eine Kursexplosion bedingen.

2. Ethereum bleibt Basis-Investment mit starker Marktmacht

Ganz gleich, welche Kriterien man verwendet – Ethereum bleibt die führende Layer-1-Blockchain für DeFi, NFTs und Co. Mit einer Marktdominanz von rund 18 % ist Ethereum für die Entwicklung des breiten Markts von großer Bedeutung. Auch beim Total Value Locked ist Ethereum die unangefochtene Nummer 1, obgleich man in den vergangenen Jahren leichte Marktanteile einbüßen musste. Dies wird in einem sich wandelnden Markt dazu führen, dass Anleger und auch institutionelle Investoren Ethereum gegenüber anderen Coins präferieren.

3. Hohes Interesse der Krypto-Wale bedingt Bodenbildung

Das hohe Interesse der Krypto-Wale dürfte eine Bodenbildung spätestens in 2023 begünstigen, während zugleich offensichtlich wird, dass Großinvestoren Ethereum deutliches Erholungspotenzial zutrauen. Beispielsweise stieg zuletzt die Anzahl der Adressen mit über 32 ETH deutlich. Ab 32 Ethereum kann man übrigens als Node-Validator am Proof of Stake partizipieren, womit sich die Relevanz dieser Schwelle erklären lässt.

Zwei Ethereum Alternativen mit 10x Potenzial

Wer dennoch Ethereum aufgrund des intakten Abwärtstrends aktuell noch nicht akkumulieren möchte und den breiten Markt für instabil erachtet, könnte den Blick auch auf Krypto-Presales werfen. Denn diese korrelieren vergleichsweise gering mit Makroökonomie und dem allgemeinen Markt. Zugleich lassen sich hier bei einer fundierten Suche mitunter lukrative Perlen identifizieren, die nach dem ICO pumpen. Denn obgleich es auch zahlreiche Negativbeispiele gibt, kommt der Ruf der attraktiven Presales nicht von ungefähr. Zwei spannende Ethereum-Alternativen, die man aktuell noch günstig im Presale kaufen kann:

FightOut

FightOut ist eine neue Move-to-Earn-Kryptowährung, dessen Presale erst im Dezember startete. Mit FightOut gibt es nun eine Weiterentwicklung von STEPN, die einen deutlich weitreichenderen Ansatz verfolgt. Denn die Macher hinter dem nativen FGHT Token, den man aktuell im Presale mit einem attraktiven Bonus von bis zu 50 % kaufen kann, möchten jedwede sportliche Aktivität tracken. In Zukunft möchte man eine Highend-Fitnessstudiokette aufbauen und intelligent mit einer Web3-Anwendung verknüpfen, die beispielsweise den digitalen Avatar korrespondierend mit den sportlichen Erfolgen im realen Leben abbildet. Dabei zielt man auf wachstumsstarke Megatrends wie Fitness, Metaverse, Avatare oder Mobile Apps ab.

Dash 2 Trade

Mit einem Raising Capital von mittlerweile über 10 Millionen $ erfreut sich der Ansatz von Dash 2 Trade trotz Bärenmarkt augenscheinlich großer Beliebtheit. Nun nähert sich der Krypto-Vorverkauf rasant dem Ende. Weniger als 25 % der verfügbaren Token sind im Presale erhältlich. Zugleich visiert Dash 2 Trade einen Zukunftstrend an, der im aktuellen Marktumfeld wichtiger denn je sein könnte. Denn man möchte eine professionelle und multifunktionale Plattform launchen, die KI-basiert Krypto-Analysen ermöglicht und Handelssignale bereitstellt. In einem ersten YouTube-Video zeigte das Team nun ein fortschrittlich konzipiertes Dashboard, das mit hoher Zugänglichkeit Mehrwert für alle Krypto-Anleger und -Trader bieten könnte. Die fundamental vielversprechende Konzeption ist zugleich bullisch für den nativen ERC-20-Token, der eng an den Erfolg der Plattform gekoppelt ist.

