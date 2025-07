Ethereum Kurs Prognose: 300 % bis Jahresende

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

An den globalen Finanzmärkten ist die Stimmung derzeit wohl nirgends so bullish wie am Kryptomarkt. Bitcoin hat erst vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht. Nun ziehen auch Ethereum und XRP nach und legen innerhalb einer Woche jeweils einen Kursanstieg von über 20 % hin. Dabei handelt es sich um die zwei größten Altcoins der Welt. Die Schwächephase der vergangenen Monate scheint damit fast vergessen. Doch viele Analysten glauben, dass das erst der Anfang war. Einer von ihnen ist Tom Lee, eine feste Größe an der Wall Street. Er ist überzeugt, dass Ethereum noch in diesem Jahr durch die Decke gehen wird.

Tom Lee sieht Ethereum bei bis zu 15.000 Dollar

Tom Lee ist Gründer von Fundstrat und Chairman bei Bitmine. Schon im Jahr 2018 hatte er einen Bitcoin-Kurs von 55.000 Dollar vorhergesagt und damit für Aufsehen gesorgt, da diese Kurse damals noch nicht einmal annähernd denkbar waren. Aktuell konzentriert er sich mit Bitmine darauf, das Unternehmen mit den größten Ethereum-Beständen der Welt aufzubauen. Und dieses Ziel nimmt er ernst. Bereits jetzt hält Bitmine über eine Milliarde Dollar in $ETH, und das war offenbar erst der Anfang.

Chairman of $BMNR, sees $ETH at $4000 by end of July and $10k-15k by EOY. This is based on $CRCL multiples and Layer 1 usage premiums. pic.twitter.com/dXv9N7Zac1 — Samsolid (@samsolid57) July 19, 2025

In einem aktuellen Interview erklärt Lee, dass er in diesem Jahr Ethereum bei 10.000 bis 15.000 Dollar sieht. Seine Einschätzung basiert nicht nur auf fundamentalen Daten, sondern auch auf dem steigenden Interesse institutioneller Investoren. Immer mehr Firmen investieren hohe Summen in Ethereum. Dieser Kapitalzufluss könnte den Kurs auf ein völlig neues Niveau heben.

Ethereum-ETFs verzeichnen Rekordzuflüsse

Neben direkten Käufen durch Unternehmen wie Bitmine und Sharplink Gaming boomen vor allem auch die Spot Ethereum ETFs. In dieser Woche kam es zum stärksten Zuflusstag seit ihrer Einführung. Elf Handelstage in Folge flossen mehr Gelder in Ethereum-Fonds als abgezogen wurden. Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin verweist daher darauf, dass die Rallye bei Ethereum auch nachhaltiger sein dürfte, da institutionelle Investoren einen längeren Anlagehorizont verfolgen.

Es zeichnet sich also eine Trendwende auf institutioneller Seite ab, die tatsächlich früher oder später für einen $ETH-Kurs von 10.000 Dollar oder mehr sorgen dürfte. Einige Experten, wie der Ethereum-Entwickler Eric Conner, sehen sogar eine Rallye von mehr als 1.000 % auf Ethereum zukommen. Das dürfte allerdings noch eine Weile dauern, auch wenn eine solche Kursexplosion nicht auszuschließen ist. Auch Bitcoin Hyper ($HYPER) könnte Analysten zufolge um weit mehr als das 10-fache steigen, wobei es hier schon deutlich früher so weit sein könnte.

Hat Bitcoin Hyper jetzt mehr Potenzial?

Während Ethereum und andere große Coins auf dem Radar institutioneller Anleger erscheinen, entsteht parallel ein Projekt, das derzeit besonders bei Privatanlegern für Begeisterung sorgt. Zumindest bis jetzt noch. Schon bald könnte auch hier das große Geld von Walen fließen und den Kurs explodieren lassen. Die Rede ist von Bitcoin Hyper, einem neuen Projekt mit dem Ziel, Bitcoin-Investoren Zugang zu DeFi-Anwendungen zu ermöglichen. Dafür wird eine eigene Layer-2-Lösung auf Basis von Solana entwickelt.

Im aktuellen System profitieren BTC-Halter fast ausschließlich von der Kursentwicklung. DeFi-Anwendungen wie Staking, Lending oder Yield Farming waren bisher nur mit Coins wie Ethereum oder Solana möglich. Bitcoin Hyper will das ändern. Nutzer sollen ihre Bitcoin künftig auf die neue Chain übertragen können, um dort Renditen zu erzielen, ohne ihre Coins verkaufen zu müssen. Das Projekt schafft so eine Verbindung zwischen der Stabilität von Bitcoin und der Flexibilität moderner Blockchains.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native Token $HYPER befindet sich derzeit noch im Vorverkauf. Anleger haben hier also noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, wenn eine neue Blockchain mit neuem Coin auf den Markt kommt. Ein Altcoin, der das Potenzial hat, sich langfristig in den Top 50 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zu platzieren. Gerade am Anfang, wenn die Bewertung noch nicht so hoch ist, kann der Kurs schnell um ein Vielfaches steigen, wie es bereits bei vielen Altcoins nach einem erfolgreichen ICO der Fall war.

Schon während des Presales explodiert die Nachfrage. Inzwischen haben Anleger über 3,7 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Bis zum Börsenstart folgen sogar noch mehrere Preiserhöhungen, was frühen Käufern bereits einen ersten Buchgewinn einbringt. Nach dem Handelsstart könnte der Kurs laut einigen Analysten schnell um weit mehr als das 10-fache steigen.

