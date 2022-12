Ethereum Kurs Prognose: Das sollten sich Investoren unbedingt an Weihnachten verinnerlichen!

Der Ethereum Kurs liegt am zweiten Weihnachtstag bei 1218 $ und damit nahezu unverändert in den vergangenen 24 Stunden. Dabei wurde Ethereum in einer äußerst engen Spanne zwischen 1203 und 1224 $ gehandelt. Das Handelsvolumen war mit rund vier Milliarden $ eher niedrig, wohl auch verständlich für einen Weihnachtstag. Für das laufende Jahr notiert Ethereum rund 68 % auf Dollar-Basis im Minus. Dennoch sollten Investoren jetzt unbedingt etwas verinnerlichen – denn langfristig zeigen die weihnachtlichen Kurse, dass der bullische Aufwärtstrend übergeordnet intakt ist und auch das Jahr 2022 eine gänzlich normale zyklische Bewegung bereithielt. Schließlich notiert ETH fast 100 % im Plus, wenn man den Kurs von Weihnachten 2020 (also vor zwei Jahren) heranzieht.

Price of #Ethereum on Christmas:



2022 – $1,208

2021 – $4,070

2020 – $625

2019 – $125

2018 – $130

2017 – $732

2016 – $7.18

2015 – $0.85 — Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) December 25, 2022

-68 % in 2022, doch langfristig sieht alles halb so schlimm aus

Dass sich digitale Währungen stark volatil und auch zyklisch entwickeln, ist historisch evident. Insoweit ist der massive Krypto-Crash im aktuellen Bärenmarkt nichts Ungewöhnliches. Die Kursverluste von fast 70 % im laufenden Jahr befinden sich in guter Gesellschaft und dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ethereum langfristig überdurchschnittliche Entwicklungen generierte. Allein vom Allzeittief nach Daten von Coingecko vor rund 7 Jahren gab es eine Performance von über 280.000 %.

Bei all der FUD und den Ängsten der Krypto-Anleger sollte man dies Weihnachten 2022 verinnerlichen. Ethereum wurde schon mehr als einmal totgesagt, doch bis dato verlief die Kursentwicklung bullisch und neue ATHs wurden markiert.

Deflation post Merge bei Ethereum

Mittelfristig positiv dürfte sich die Tokenomics von Ethereum auf eine Erholungsbewegung auswirken. Denn im nächsten Jahrzehnt wird die Ethereum Tokenomics sogar besser als beim Bitcoin sein, da die Inflationsrate deutlich geringer ist. Diese wird beim Bitcoin durch die nächsten Halvings weiter reduziert. Die erste Reaktion nach dem technologisch erfolgreich implementierten Merge offenbarte jedoch das deflationäre Potenzial bei Ethereum, wenn die Gas-Fees eine Verbrennung der Token über dem Niveau der Ausgabe neuer ETH bedingen.

#Bitcoin inflation rate vs #Ethereum$BTC Inflation rate by halving

2020 = .6%

2024 = .3%

2028 = .15%

2032 = .075%$ETH = .1%



For next 10 years, the tokenomics of Ethereum are better than Bitcoin. Period. — Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) December 25, 2022

Aktuell liegt die Inflationsrate bei 0,012 % pro Jahr und damit deutlich unter dem Bitcoin-Netzwerk oder einer PoW-Version von Ethereum.

Ethereum bleibt trotz langfristig positiver Aussichten technisch aktuell angeschlagen. Eine kurzfristige Erholung oder sogar Outperformance zum breiten Markt ist nicht indiziert. Anders sieht dies bei diesen beiden neuen Coins aus, die auf der Ethereum-Blockchain basieren.

