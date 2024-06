Ethereum Kurs Prognose: Korrektur wegen eingepreistem ETF?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen wie Ethereum haben im Vergleich zu den Aktien in den USA zuletzt enttäuscht. Während der Aktienmarkt neue Hochs verzeichnet hat, kam es bei den digitalen Assets zu Gewinnmitnahmen. Dennoch waren die Erwartungen bezüglich Ethereum im Vergleich zu Bitcoin zuletzt gestiegen. Aber sind die Spot-ETFs nicht schon eingepreist? Lesen Sie nun den folgenden Beitrag, um dies und alle weiteren wichtigen Entwicklungen von Ethereum nicht zu verpassen.

Interesse an Ethereum nimmt wegen ETF-Genehmigung zu

Laut dem letzten Bericht von CoinShares haben sich die Investoren zuletzt wieder aus Bitcoin rückgezogen, während bei Ethereum sogar Mittelzuflüsse von 13, 1 Mio. USD verzeichnet wurden. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die bevorstehende Einführung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA.

Außerdem ist der Abschlag für den Grayscale Ethereum Trust innerhalb nur eines Jahres von seinem Rekordhoch von 50 % auf 1,45 % gesunken. Auch dies war auf die Genehmigung der 19b-4-Formulare der Ethereum-Spot-ETFs zurückzuführen, welche mehrere Marktbeobachter positiv überrascht haben.

Dadurch konnte ETH an nur einem Tag um 19,17 % im Wert steigern. Zwar wurde die Rally noch ein paar Tage fortgesetzt, jedoch konnte noch kein neues Allzeithoch verzeichnet werden. Bevor die ETFs jedoch an den Börsen notiert werden, muss noch die zweite Stufe des Verfahrens abgeschlossen werden.

Laut Ansicht des Bloomberg-Senior-ETF-Analysten Eric Balchunas könnte diese bereits am 2. Juli erfolgen. Ebenso äußerte sich der SEC-Vorsitzende Gary Gensler mit den Worten, dass er noch in diesem Sommer damit rechnet, dass die Ethereum-Spot-ETFs für den Handel freigegeben werden. Der ETF-Analyst Nate Geraci hält sogar eine Zulassung in der kommenden Woche für möglich.

Am 21. Juni hatten mehrere Vermögensverwalter wie BlackRock, VanEck, Grayscale und Invesco ihre überarbeiteten Anträge für die Ethereum-Spot-ETFs bei der SEC eingereicht. Somit rückt die Zulassung immer näher.

Ebenso konnte sich auch Ethereum seit dem 19. Juni im Vergleich zu Bitcoin besser halten. Denn vermutlich wird erwartet, dass die Herausgeber der Ethereum-Spot-ETFs zunächst ihre Bestände auffüllen müssen. In diesem Zusammenhang könnte es aufgrund der höheren Nachfrage zu Kursanstiegen kommen.

Zuletzt wurde Ethereum auch von der Nachricht unterstützt, dass die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde SEC ihre Untersuchungen eingestellt hat. Diese sollten feststellen, ob es sich bei ETH um ein Wertpapier handelt.

Ethereum

Mit dem Abschluss der ersten Phase der Genehmigung der Ethereum-Spot-ETFs konnte Ethereum bereits kurzzeitig um bis zu rund 29 % steigen. Mittlerweile hat ETH jedoch schon fast die Hälfte der Gewinne eingebüßt.

Denn der Kryptomarkt wartet auf den nächsten Katalysator, welcher die Kryptwährungen wieder antreibt. Möglicherweise könnte die Freigabe des Handels der ETFs erneut für einen Anstieg sorgen. Andererseits wurde dies aber auch schon teilweise eingepreist.

Betrachtet man die Entwicklung von Bitcoin seit der Einführung seiner Spot-ETFs in den USA, so konnte die führende Kryptowährung dadurch um mehr als 58 % steigen. Mittlerweile steht BTC jedoch nur noch 37,28 % über dem Niveau vor der Zulassung.

Vergleich der Kursverläufe von Bitcoin und Ethereum | Quelle: Tradingview

Ethereum hält sich hingegen bei einem Plus von 32,65 %, während es zuvor zeitweise um bis zu rund 56 % steigen konnte. Somit haben sich die beiden führenden Kryptowährungen bereits sehr ähnlich entwickelt.

Die Ethereum-Nachkäufe am 20. Mai haben hingegen schon den Großteil der Divergenz von BTC und ETH ausgeglichen. Derzeit ist ETH rund 5 % weniger stark gestiegen und könnte den Unterschied bald weiter ausgleichen.

Derzeit ist Ethereum in dem bullischen Wimpel-Muster zwischen 2.770,23 bis 4.090,92 USD gefangen, das tendenziell nach oben aufgelöst wird. Möglicherweise könnte die Genehmigung der ETFs Ethereum noch einmal das Allzeithoch vom 10. November von 4.868,53 USD testen.

Ebenso ist mit einem Sell-the-News-Event zu rechnen, da die Erwartungen bereits sehr hoch waren und eingepreist wurden. Vermutlich wird es wie auch bei den Bitcoin ETFs am ehesten zu Gewinnmitnahmen kommen, die bei BTC über 12 Tage angehalten haben. Erst 32 Tage später konnte Bitcoin ein höheres Hoch verzeichnen.

Die Korrekturen von Ethereum gingen im Vergleich zum letzten Vierjahreszyklus meist zwischen 22,4 bis 36,38 %, wobei es auch einen Ausreißer von 61,74 % gab. Somit könnte die aktuelle Korrektur Kurse von 1.862,70 bis 3.777,98 USD erreichen, was vom aktuellen Preis von 3.478,04 USD einem Verlust von weiteren 46,44 % entspricht.

Spätestens durch die Zinssenkungen in den USA dürfte Ethereum wieder steigen. Diese werden laut CME FedWatch Tool zu 10,3 % im Juli, zu 65,9 % im September, zu 78,0 % im November und zu 94,8 % im Dezember erwartet.

Bis sie sich in der Wirtschaft bemerkbar machen, dauert es in der Regel sechs Monate, jedoch können die Finanzmärkte dies antizipieren, sodass es schon früher zu Kursanstiegen kommen kann.

Die Ethereum-Rally dürfte historisch betrachtet bis ins zweite oder dritte Quartal 2025 anhalten und Kurse von 11.309 bis 15.293 USD erreichen. Daher bieten sich Dips tendenziell für Nachkäufe an.

Neuer Memecoin will Schwachstellen von Ethereum überwinden

Bisher litten Memetoken wie Pepe unter den Belastungsproblemen der Blockchain von Ethereum. Denn bei einem zunehmenden Interesse stiegen die Transaktionsgebühren, während die Geschwindigkeit negativ beeinträchtigt wurde.

Der neue Pepe Unchained soll hingegen den beliebten Frosch von seiner Kette befreien. Somit soll für ihn und die Memecoins das volle Potenzial entfaltet werde. Dabei verspricht das Entwicklerteam eine 100-mal höhere Geschwindigkeit, die günstigsten Gebühren, eine größere Flexibilität und Überbrückungsfunktionen.

Ebenso sollen dadurch die Belohnungen der Staker verdoppelt werden. Schließlich können dank der effizienten Sidechain bedeutende Transaktionsgebühren eingespart werden. Derzeit werden 5.571 % pro Jahr vergütet, wobei die Rendite jedoch mit Zunahme der Staker sinkt.

Ebenso soll in der dritten Phase das Ökosystem von Pepe Unchained entwickelt werden. Bisher gibt es zwar noch keine genauen Ankündigungen dazu, jedoch vermuten einige Analysten, dass es sich dabei möglicherweise um eine verbesserte Version von pump.fun handeln könnte.

Im Gegensatz dazu verwendet Pepe Unchained jedoch eine eigene Layer-2. Diese kann optimal auf die Anforderungen der Memecoins abgestimmt werden. Somit wäre beispielsweise auch transparentere, fairere, sicherere, einfachere, schnellere und günstigere Launches von Memetoken möglich.

Davon profitieren wiederum alle Beteiligten wie Investoren, Nutzer und Entwickler. Selbst wenn Pepe Unchained nur einen Teil der Dominanz des DEX-Handelsvolumens der Memecoins von bis zu 67 % erhalten würde, könnte dies bereits in enormen Kursanstiegen resultieren.

Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass der Presale von Pepe Unchained nach rund zwei Tagen 453.149 USD erzielt hat. Derzeit werden die Coins für 0,008032 USD angeboten, jedoch wird der Preis in spätestens 56 Stunden erneut erhöht, sofern nicht vorher das Finanzierungsziel erreicht wird.

