Ethereum Treasury: Ist SharpLink Gaming jetzt die beste Wahl?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Kryptomarkt passiert zur Zeit nicht viel. Zumindest was die Kurse angeht. Zwar werden die Fundamentaldaten im Hintergrund Woche für Woche besser, da die USA ihrem Ziel nachkommen, zum Kryptozentrum der Welt zu werden, aber die Kurse ziehen noch nicht nach. Vor allem die zahlreichen Krypto Treasury Unternehmen, die in den letzten Monaten aufgekommen sind, könnten Bitcoin, Ethereum und Co. in den nächsten Jahren aber noch deutlich höher treiben. Bei Ethereum war dieser Effekt in den letzten Monaten schon zu beobachten. SharpLink Gaming ist dabei zuletzt unter Druck geraten. Das könnte sich allerdings schon bald ändern, wenn es nach einigen Analysten geht.

Ist SharpLink Gaming massiv unterbewertet?

SharpLink Gaming ist nicht nur eines von zahlreichen Unternehmen, das eine Krypto-Reserve aufbaut. Hier handelt es sich um das Unternehmen mit dem zweitgrößten Ethereum-Bestand der Welt. Nur BitMine hält mehr $ETH. Aber das ist nicht das Einzige, was SharpLink ausmacht. Bemerkenswert ist auch, dass der CEO kein geringerer als Joseph Lubin ist, Mitgründer von Ethereum.

Der Co-CEO ist Joseph Chalom, der vorher 20 Jahre bei BlackRock tätig war und die Einführung der Krypto-ETFs des Vermögensverwalters vorangetrieben hat. Es handelt sich also um ein hochkarätiges Team, das eine der größten Ethereum-Reserven der Welt aufgebaut hat – in gerade einmal 3 Monaten. Dennoch ist der Aktienkurs zuletzt massiv eingebrochen. Das führt Analysten zu der Annahme, dass SharpLink aktuell massiv unterbewertet sein dürfte.

One of my closest friends is getting uber bullish ETH and ETH DATs.



For context, his non-crypto startup was acquired and he’s CPO at a multibillion-dollar company, is long ETH, BTC, and SOL.



He came to this conclusion on @SharpLinkGaming $SBET last few days on his own. pic.twitter.com/CNTFCFbpJO — DeFi Dad ⟠ defidad.eth (@DeFi_Dad) September 6, 2025

Vor allem die Tatsache, dass die Ethereum-Reserve weit mehr wert ist als die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens, ist für Analysten ein Zeichen dafür, dass das Wertpapier aktuell zu günstig gehandelt wird. Die Differenz ist beachtlich. SharpLink hält $ETH im Wert von 3,6 Milliarden Dollar, während das Unternehmen mit 2,9 Milliarden Dollar bewertet ist. Allein diese Differenz würde schon ein Plus von 24 % für das Wertpapier bedeuten, wenn es hier zu einer Annäherung kommt.

Einige Analysten sehen aber noch deutlich mehr Kurspotenzial für die Aktie. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass die $ETH gestakt sind und Tag für Tag passives Einkommen generieren. Außerdem wurden die Coins im Schnitt deutlich unter dem aktuellen Kurs gekauft, sodass sich auch aus der Wertsteigerung ein erster Buchgewinn ergibt. Dieser Gewinn liegt bei über 600 Millionen Dollar.

$SBET is insanely undervalued right now. Most folks just don’t get the massive risk-to-reward potential here.



If you’re betting long-term on $ETH crushing it, then SBET going bust is pretty much off the table.



Snap up $15,000 worth of SBET at $15 a share, and boom, you’ve got… pic.twitter.com/65OqCCb0DJ — mNAVBaseLine (@mNAVBaseLine) September 6, 2025

Bedenkt man, dass die Prognosen für Ethereum für die nächsten Jahre extrem bullish sind und viele Experten von Kurszielen in fünfstelliger Höhe sprechen, könnte das den Aktienkurs noch deutlich höher treiben. Vor allem, wenn die ATM-Verkäufe abgeschlossen sind, also keine neuen Aktien mehr ausgegeben werden. In dem Fall werden für das Wertpapier Kursziele von mehr als 100 Dollar erwartet. Aktuell liegt der Kurs gerade einmal bei knapp 15 Dollar.

Die Chancen stehen also gut, dass SharpLink aktuell überverkauft ist und dieser Umstand früher oder später bereinigt wird. Noch höhere Renditen als bei dem Ethereum Treasury Unternehmen erwarten Analysten allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER), einem Altcoin, der aktuell durch die Decke geht.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Anleger setzen vermehrt auf Bitcoin Hyper

Mit Bitcoin Hyper kommt eine neue Layer-2-Blockchain auf den Markt, die Bitcoin auf das nächste Level heben könnte. Die Layer 2 basiert auf Solana und soll sämtliche Vorteile von Solana zu Bitcoin bringen. Das bedeutet nicht nur deutlich schnellere und günstigere Transaktionen, sondern auch Zugang zu Staking, Lending und anderen DeFi-Anwendungen. Dadurch würden sich also schon bald Zinsen auf Bitcoin verdienen lassen, was man bisher nur von neueren Coins kennt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage nach dem dazugehörigen $HYPER-Token explodiert bereits. Anleger haben in kurzer Zeit über 14,3 Millionen Dollar investiert, obwohl $HYPER derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Analysten gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Launch schnell um weit mehr als das 10-fache steigen könnte. Setzt sich die Layer 2 Chain durch, wäre auch ein Anstieg um 2.000 – 5.000 % keine große Überraschung.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.