DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.806 +0,8%Nas21.698 +0,1%Bitcoin103.945 +1,0%Euro1,1702 +0,2%Öl65,54 -0,9%Gold3.354 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Invest im Fokus

Hätte sich ein Tether-Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

13.08.25 19:43 Uhr
Hätte sich ein Tether-Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht? | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0001 USD 0,0004 USD 0,04%
Charts|News

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,000 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 99,99 Tether im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.08.2025 auf 0,9997 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 01.01.2025 erreicht und liegt bei 0,9978 USD. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com