Hätte sich ein Tether-Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

Krypto-Invest im Fokus

Bei einem frühen Investition in Tether hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Tether wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,000 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 99,99 Tether im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 12.08.2025 auf 0,9997 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,04 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von USDT wurde am 01.01.2025 erreicht und liegt bei 0,9978 USD. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 06.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net