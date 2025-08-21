DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,13 +4,1%Dow44.942 ±0,0%Nas21.145 -0,8%Bitcoin97.801 +0,9%Euro1,1666 +0,2%Öl66,89 +1,4%Gold3.348 +1,0%
USDT-Performance im Blick

Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

20.08.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tether Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0002 USD 0,0002 USD 0,02%
Charts|News

Tether wurde am 19.08.2022 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,94 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 19.08.2025 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9999 USD 999,87 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 0,01 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Bei 1,002 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

