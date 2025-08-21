Hätte sich eine Tether-Investition von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

USDT-Performance im Blick

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tether Investoren gebracht.

Tether wurde am 19.08.2022 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in USDT vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 999,94 Tether. Die gehaltenen Tether wären am 19.08.2025 bei einem USDT-USD-Kurs von 0,9999 USD 999,87 USD wert gewesen. Damit hätte sich das Investment um 0,01 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.01.2025 bei 0,9978 USD. Bei 1,002 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net